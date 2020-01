Novoročné oslavy boli podľa záchranárov pokojnejšie ako vlani

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. januára (TASR) - Počas Silvestra (31.12.) a prvých hodín nového roka mali záchranári na celom Slovensku 1770 zásahov, čo je v porovnaní s minulým rokom o 180 výjazdov menej. Informovala o tom hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. Ako dodala, pred rokom záchranári zasahovali v 1950 prípadoch.Podľa Krčovej operátori tiesňovej linky 155 najčastejšie vysielali záchranárov na rozdiel od minulého roka k pádom, nasledovali sťažené dýchanie a akútne bolesti brucha. V rovnakom období minulého roka to bolo z dôvodu sťaženého dýchania, bolesti brucha a pádov.Na celom území Slovenska zaznamenali záchranári aj pokles úrazov, spôsobených neodbornou manipuláciou so zábavnou pyrotechnikou. Bolo ich 27, zatiaľ čo v minulom roku to bolo 36. Ani jeden prípad nemal fatálne následky. "" priblížila Krčová s tým, že k incidentu došlo v Banskobystrickom kraji.V porovnaní s minulým rokom bol podľa Krčovej nižší aj počet ťažkých otráv alkoholom. "" dodala.Najviac pacientov potrebovalo pomoc v Košickom kraji – až 302, naopak najmenej v Trnavskom kraji, v ktorom mali záchranári 181 zásahov. Počet volaní na tiesňovú linku 155 bol však podľa Krčovej oveľa vyšší, časť volaní operátori vyriešili radou, konzultáciou, prípadne smerovaním pacienta do nemocnice.