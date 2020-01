Premiér Netanjahu požiada parlament o imunitu pred stíhaním

Na archívnej snímke izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tel Aviv 1. januára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu oznámil, že požiada parlament, aby mu udelil imunitu proti obvineniam z korupcie. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej ide o krok, ktorý by mal odložiť súdny proces s Netanjahuom o niekoľko mesiacov.Agentúra AP komentovala, že toto oznámenie premení kampaň pred nadchádzajúcimi marcovými parlamentnými voľbami na referendum o tom, či má byť Netanjahuovi udelená imunita a tak ostať v úrade, alebo aby odstúpil a postavil sa pred súd." povedal Netanjahu novinárom v Jeruzaleme. Žiadosť "", povedal podľa agentúry AFP.Garantovaním imunity by sa proces s Netanjahuom pravdepodobne posunul až na termín po voľbách, v ktorých dúfa v zisk väčšiny, dodala AP. Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že verejnosť si imunitu pre Netanjahua nepraje.Izraelský generálny prokurátor Avichaj Mandelblit 21. novembra obžaloval Netanjahua (70) z podvodu, porušenia dôvery a úplatkárstva v troch rôznych kauzách, a to po troch rokoch vyšetrovania. Je to po prvý raz, čo je úradujúci izraelský premiér obžalovaný z trestného činu. Opoziční politici Netanjahua obviňujú, že krajinu vedie smerom k bratovražednej vojne.Netanjahu akékoľvek previnenie odmieta a hovorí o "", ktorá zasahuje jeho i jeho rodinu. Netanjahu musí zo svojej funkcie odstúpiť len v prípade, že bude usvedčený.K obžalobe izraelského premiéra došlo uprostred vážnej politickej krízy v krajine.