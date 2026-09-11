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11. septembra 2026

Novotný povedie zahraničnú politiku SaS, chce posilniť väzby Slovenska s EÚ a NATO – FOTO


Tagy: hovorca SaS predseda SaS Republiková rada

Hlavnou agendou Novotného bude príprava programu SaS na návrat Slovenska medzi dôveryhodných a spoľahlivých partnerov EÚ a NATO. Ivan Novotný bol zvolený



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novotny sas 676x416 11.9.2026 (SITA.sk) - Hlavnou agendou Novotného bude príprava programu SaS na návrat Slovenska medzi dôveryhodných a spoľahlivých partnerov EÚ a NATO.


Ivan Novotný bol zvolený Republikovou radou strany Sloboda a Solidarita (SaS) za tímlídra pre zahraničné vzťahy, kde bude koordinovať zahraničnopolitickú agendu a pripravovať návrhy na obnovenie dôveryhodnosti Slovenska v Európskej únii a NATO.

„Ukotvenie Slovenska v Európskej únii a v NATO nie je pre nás fráza, ale základná podmienka bezpečnosti a prosperity. Bez jasného západného ukotvenia ostávame na periférii a stávame sa ľahkým terčom. Ivan Novotný je človek z reálnej praxe. Pravidelne a vecne odhaľuje, ako sa ministerstvo zahraničných vecí pod Jurajom Blanárom dostáva pod ruský vplyv a ako sa oslabuje dôveryhodnosť Slovenska u našich spojencov,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

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Ivan Novotný má bohaté skúsenosti z diplomacie, pôsobil na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vrátane kancelárie ministra, a taktiež v NATO v Bruseli v kancelárii právneho poradcu.

„Slovensko dnes pôsobí nečitateľne. Partneri nám prestávajú veriť a naši občania majú právo vedieť, kam krajina smeruje. Chcem, aby zahraničná politika slúžila záujmom Slovenska, nie záujmom tých, ktorí chcú našu krajinu izolovať od našich prirodzených partnerov pod zámienkou suverenity. Môj záväzok je jednoduchý: hovoriť pravdu o tom, čo sa v rezorte deje, predkladať konkrétne opatrenia a brániť euroatlantické ukotvenie Slovenska aj vtedy, keď to nebude pohodlné,“ povedal Novotný.

Ako ďalej informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák, hlavnou agendou Novotného bude príprava programu SaS na návrat Slovenska medzi dôveryhodných a spoľahlivých partnerov EÚ a NATO, čo by malo zvýšiť dôveryhodnosť krajiny na medzinárodnej scéne.


Zdroj: SITA.sk - Novotný povedie zahraničnú politiku SaS, chce posilniť väzby Slovenska s EÚ a NATO – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorca SaS predseda SaS Republiková rada
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