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11. septembra 2026

Slovenský konzulát v New Yorku si pripomenul 25. výročie 11. septembra, predstavil aj fotografie slovenského fotoreportéra


Tagy: 11. september Carnegie Hall Der Spiegel Fotografie generálny konzulát New York Slovak Press Photo Spojené štáty americké Teroristické útoky Vanity Fair

Spomienkový večer pripomenul obete, preživších a záchranárov teroristických útokov a zdôraznil odvahu, solidaritu a nádej. Generálny konzulát SR v New Yorku v ...



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sept_11_anniversary_45607 676x451 11.9.2026 (SITA.sk) - Spomienkový večer pripomenul obete, preživších a záchranárov teroristických útokov a zdôraznil odvahu, solidaritu a nádej.


Generálny konzulát SR v New Yorku v spolupráci s organizáciou Slovak PRO usporiadal spomienkový večer The Unbroken Spirit of 9/11 pri príležitosti 25. výročia teroristických útokov z 11. septembra 2001 a 250. výročia nezávislosti Spojených štátov amerických. Podujatie si pripomenulo obete, preživších a záchranárov a zároveň predstavilo slovenskú stopu v príbehu New Yorku.

Výstava fotografií slovenského fotoreportéra


V priestoroch konzulátu bola otvorená výstava autentických fotografií Paula Martinku, oceňovaného newyorského fotoreportéra slovenského pôvodu. Martinka, ktorý bol počas útokov priamo v uliciach New Yorku, zachytil na svojich snímkach rozsah tragédie, odvahu záchranárov, solidaritu ľudí a nezlomnosť mesta.

„Udalosti z 11. septembra zasiahli ľudí bez ohľadu na ich pôvod či národnosť. Aj po 25 rokoch nám pripomínajú, aké dôležité sú v časoch krízy ľudská spolupatričnosť, odvaha a vzájomná pomoc,“ vyjadrila sa generálna konzulka SR v New Yorku Beatrice Szabóová. Dodala, že večer cez osobné spomienky, fotografie a hudbu predstavil aj slovenský rozmer tohto príbehu.

Martinkove spolupráce


Paul Martinka pôsobí v New Yorku viac ako tri desaťročia, spolupracuje s denníkom New York Post a jeho fotografie publikovali svetové periodiká ako Time, Rolling Stone, People, Vanity Fair či Der Spiegel. V roku 2014 predsedal medzinárodnej porote súťaže SLOVAK PRESS PHOTO. Kurátorom výstavy je Martin Vančo, riaditeľ pre vizuálne umenie nadácie +421 Foundation.

Súčasťou programu bola aj diskusia Personal Reflections on September 11, kde vystúpili okrem autora fotografií aj veľvyslanec SR v USA Andrej Droba a bývalý vysokopostavený predstaviteľ newyorskej polície NYPD Joe Fox. Veľvyslanec Droba, ktorý počas útokov pôsobil ako slovenský diplomat priamo v New Yorku, spolu s J. Foxom priniesli osobné perspektívy na deň, ktorý zmenil New York aj svet.

Uvedenie diela slovenského skladateľa


Slovenský rozmer podujatia podporilo uvedenie časti diela Requiem: Oratio Spei – Modlitba nádeje slovenského skladateľa Juraja Filasa, ktorého dielo bolo dokončené v čase útokov a venované bolo obetiam terorizmu. Komorné predstavenie zaznelo vďaka podpore nadácie Harmony Foundation. Dielo bolo v minulosti uvedené aj v newyorskej Carnegie Hall.

Na podujatí v priestoroch generálneho konzulátu sa zúčastnili predstavitelia viacerých generálnych konzulátov, zástupcovia newyorskej polície a slovenskej krajanskej komunity.

Spomienkový večer v New Yorku tak 25 rokov po tragických udalostiach pripomenul, že odvaha, solidarita a nádej zostávajú trvalou súčasťou odkazu 11. septembra.


Zdroj: SITA.sk - Slovenský konzulát v New Yorku si pripomenul 25. výročie 11. septembra, predstavil aj fotografie slovenského fotoreportéra © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: 11. september Carnegie Hall Der Spiegel Fotografie generálny konzulát New York Slovak Press Photo Spojené štáty americké Teroristické útoky Vanity Fair
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