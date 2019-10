Novotvar predstaví to najzaujímavejšie zo súčasnej poézie a prózy

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 9. októbra (TASR) - Bratislava je od stredy dejiskom medzinárodného literárneho festivalu Novotvar. Do soboty (12. 10.) predstaví to najzaujímavejšie zo súčasnej poézie a prózy. K najlákavejším menám festivalu, ktorý uvedie takmer tri desiatky umelcov, patrí kanadská poetka a esejistka Anne Carson.TASR o tom informovala PR manažérka Eva Vozárová. Zo slovenských autorov festival privíta Michala Hvoreckého, Mila Janáča, Vandu Rozenbergovú a Andreu Salajovú.Kanadská poetka a esejistka Anne Carson je autorkou 20 kníh a držiteľkou prestížnych cien Griffin Poetry Prize a T. S. Eliot Prize za poéziu. V slovenskom preklade jej vlani vyšla zbierka Krátke rozhovory (Vlna, 2018). Na Novotvare uvedie performance spolu so životným partnerom Robertom Curriem.Česká spisovateľka Petra Hůlová upútala širokú verejnosť už svojím debutovým románom Pamět mojí babičce (Torst, 2002). Dodnes vydala 13 kníh a je držiteľkou viacerých českých literárnych ocenení vrátane ceny Magnesia Litera, Ceny Josefa Škvoreckého a Ceny Jiřího Ortena.Hosťom festivalu je tiež hviezda mladej slovinskej poézie Uroš Prah, albánska poetka Luljeta Lleshanaku, česká poetka ukrajinského pôvodu Marie Iljašenko, známa svojou poéziou ovplyvnenou cestovaním a detstvom v Kyjeve. Na Slovensko zavítajú aj kontroverzný poľský básnik Piotr Macierzyňski, rakúski poeti Michael Donhauser a Cornelia Hülmbauer, maďarský autor Márió Z. Nemes alebo chorvátski autori Miroslav Micanovič a Senko Karuza.Z domácej básnickej scény sa na Novotvare predstavia aj Nóra Ružičková, Dana Podracká, Marián Milčák, Rudolf Jurolek alebo James Sutherland-Smith, na Slovensku žijúci autor britského pôvodu." hovorí jeden z dramaturgov festivalu Michal Tallo. Príkladom je slovenská prozaička Andrea Salajová, ktorej vyšli dva romány v prestížnom francúzskom vydavateľstve Éditions Gallimard, no na Slovensku jej knihy zatiaľ neboli publikované a ostáva tak pre slovenské publikum pomerne neznáma.Okrem literárneho programu ponúkne festival aj iné formy umenia – od diskusií cez performancie, vodeoinštalácie, divadlo až po koncerty a párty. Súčasťou programu bude vyhlásenie výsledkov súťaže Básne SK/CZ 2019 a udelenie prvého ročníka národnej ceny za poéziu Zlatá vlna.Festival sa koná v bratislavskom Pistoriho paláci do 11. októbra vždy od 17.00 h, 12. októbra od 16.00 h sa presunie do Kina Mier v Modre. Vstup je voľný.