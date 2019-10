Mlyn v Kolárove je viacnásobným unikátom, poznajú ho aj v Argentíne

Vodný mlyn v Kolárove patrí k posledným plávajúcim vodným mlynom na Slovensku a je zároveň naším jediným dochovaným lodným mlynom. Postavený je na dvoch rovnobežných člnoch a dnes sa v ňom nachádza expozícia s technickými časťami i dobovým zariadením. Vedie k nemu 86-metrový most (na snímke), ktorý je často označovaný za najdlhší zastrešený riečny most v Európe s celodrevenou konštrukciou. Foto: TASR Henrich Mišovič Vodný mlyn v Kolárove patrí k posledným plávajúcim vodným mlynom na Slovensku a je zároveň naším jediným dochovaným lodným mlynom. Postavený je na dvoch rovnobežných člnoch a dnes sa v ňom nachádza expozícia s technickými časťami i dobovým zariadením. Vedie k nemu 86-metrový most (na snímke), ktorý je často označovaný za najdlhší zastrešený riečny most v Európe s celodrevenou konštrukciou. Foto: TASR Henrich Mišovič

Kolárovo 9. októbra (TASR) – Vodný mlyn v Kolárove patrí k posledným plávajúcim vodným mlynom na Slovensku a je zároveň naším jediným dochovaným lodným mlynom. Postavený je na dvoch rovnobežných člnoch a dnes sa v ňom nachádza expozícia s technickými časťami i dobovým zariadením. Vedie k nemu 86-metrový most, ktorý je často označovaný za najdlhší zastrešený riečny most v Európe s celodrevenou konštrukciou.Kolárovský vodný lodný mlyn je kópiou, ktorú vyrobili v roku 1983 v komárňanských lodeniciach podľa projektov už zaniknutého mlyna v Radvani nad Dunajom. „Nie je vyrobený do detailu pôvodným spôsobom. Lode mlynov sa kedysi stavali z topoľového dreva, na pevnejšie časti sa používalo drevo z ovocných stromov. Jedine hriadeľ musel byť z vode odolného dreva. Používal sa červený smrek alebo dub. V lodeniciach však použili pevnejšie drevo aj na častiach, kde sa kedysi nepoužívalo. Lode mlyna takisto nie sú z dreva, ale majú oceľové dná. Vďaka tomu ich nemusíme ťahať každú zimu na breh,“ povedala Helena Šáliová zo združenia, ktoré sa o mlyn v Kolárove stará.Vodný mlyn v Kolárove ešte v 90. rokoch minulého storočia chátral. Od roku 1995 v ňom bolo zriadené múzeum a začala sa jeho obnova. V súčasnosti tu návštevníci okrem samotného mlyna môžu navštíviť malé technické múzeum s ukážkami poľnohospodárskych strojov a náradia, gazdovský dvor s rôznymi domácimi zvieratami a okrem toho aj prírodu lužných lesov v jeho okolí. V poslednom období začínajú kolárovský mlyn čoraz viac objavovať turisti, ktorí ho v roku 2014 vo verejnom hlasovaní označili za najobľúbenejšiu turistickú atrakciu Nitrianskeho kraja.Podľa Šáliovej bola aj tohtoročná letná sezóna mimoriadne vydarená. „Mali sme asi najvyššiu návštevnosť vôbec. Doteraz sme mali rekord 13.000 ľudí za celý rok, teraz sme evidovali vyššie číslo už koncom septembra a ešte máme nahlásené viaceré zájazdy. Veľký záujem o mlyn prejavujú aj zahraniční turisti. Prichádzajú sem z Maďarska, Čiech, Rakúska, Poľska, ale aj z Anglicka, Ruska a Austrálie. Nedávno sme tu mali dokonca celý autobus návštevníkov z Argentíny,“ dodala Šáliová.