Novou veľvyslankyňou v Izraeli bude Barbara Mešťanová, prioritou bude rozvoj ekonomických vzťahov

2.7.2024 (SITA.sk) - Novou veľvyslankyňou Slovenskej republiky v Izraeli bude Barbara Mešťanová.Ako ďalej informoval rezort zahraničných vecí, viac ako desať rokov pôsobila Mešťanová v Tel Avive ako ekonomická diplomatka a súčasne tam zabezpečovala zahraničné zastúpenie organizácie Slovakia travel Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár v tejto súvislosti potvrdil, že prioritou zastupiteľského úradu SR v Izraeli bude pod jej vedením najmä posilnenie ekonomickej spolupráce.Vzájomný obchodný obrat medzi Slovenskom a Izraelom dosiahol podľa rezortu zahraničia vlani takmer 345 miliónov eur, čo predstavuje najvyššiu hodnotu za posledných šesť rokov.„Máme záujem zintenzívniť obojstranné investičné aktivity a skvalitniť výkon ekonomickej diplomacie – aktívnejšie využívať potenciál, ktorý Izrael ponúka, získať nových investorov, no zároveň pomáhať slovenským podnikateľom pri nadväzovaní kontaktov a využívať skúsenosti našich krajanov,“ priblížil Blanár.Zastupiteľský úrad SR v Tel Avive sa podľa jeho slov zameria mimo iného na spoluprácu s Izraelsko-slovenskou obchodnou komorou či honorárnymi konzulátmi.Zámerom novej veľvyslankyne je podľa ministerstva okrem rozvoja bilaterálnych ekonomických vzťahov tiež podpora aktívneho cestovného ruchu a s tým spojené zriadenie pravidelnej leteckej linky z Bratislavy do Tel Avivu.„Existujúce charterové sezónne lety spájajúce Piešťany a Tel Aviv zriadené pred dvomi rokmi majú pozitívny dopad na zvýšenie cestovného ruchu v regióne. Priame letecké spojenie s Bratislavou by mohlo otvoriť ďalšie významné príležitosti pre oba štáty,“ uviedla Mešťanová.Doplnila, že v rámci svojho vyslania sa zameria aj na rozvoj spolupráce v oblasti vedy, výskumu, inovácií a prehĺbenie slovensko-izraelského dialógu.