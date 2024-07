Prezident Pellegrini podpísal zmeny vo verejnom obstarávaní bez výhrad, platiť začnú od augusta

Rýchlejšie a jednoduchšie

Pokuty sa znížia

Ďalšie novely

2.7.2024 (SITA.sk) - Pravidlá verejného obstarávania sa od 1. augusta opäť zmenia. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) očakáva zrýchlenie, zjednodušenie procesov obstarávania a uvoľnenie rúk samosprávam.Prezident SR Peter Pellegrini rozsiahlu novelu zákona o verejnom obstarávaní podpísal bez výhrad, potvrdil v utorok odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR K zmenám a uvoľňovaniu podmienok obstarávania mali viaceré výhrady opozícia aj mimovládne organizácie. Tie sa týkali napríklad možného zníženia transparentnosti zadávania zákaziek a otvárania priestoru korupcii.Novela obstarávania zjednocuje pravidlá pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou ich zlúčením, pričom päťnásobne sa zvýši minimálna hodnota malých podlimitných zákaziek zadávaných bez súťaže - z 10-tisíc eur na 50-tisíc eur.Zvýšený limit má podľa ministerstva investícií pomôcť urýchliť zadávanie zákaziek a prispôsobuje sa úrovni v niektorých krajinách Európskej únie.„Novelu zákona si vyžiadali a písali regióny, vznikla na základe požiadaviek starostov, primátorov. Jediným cieľom je, aby verejné obstarávanie bolo rýchlejšie a jednoduchšie, aby sa nestalo, že kvôli komplikáciám vo verejnom obstarávaní nebudú môcť finančné prostriedky použiť,“ povedal minister investícií Richard Raši Hlas-SD ).Obstarávanie malých zákaziek by sa podľa neho malo skrátiť z pol roka približne na mesiac.Limity na tovary a služby budú do 221-tisíc eur a pre štát 143-tisíc eur. „Pri stavebných prácach sme na úrovni 800-tisíc eur na tri ponuky alebo 1,5 milióna eur s uverejnením vo vestníku, ale s odstránením napríklad žiadosti o nápravu alebo námietok,“ priblížil minister. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) bude môcť rozhodnúť o výške pokuty. Výška sankcií za porušenie podmienok obstarávania sa zníži zo súčasných 5 % na rozpätie od 0,1 do 5 % zo zmluvnej ceny zákazky.Štát má k desiatkam samospráv pohľadávky na pokutách za obchádzanie pravidiel verejného obstarávania pri nájomných sociálnych bytoch. Žiadosť o nápravu sa zo zákona vypúšťa bez náhrady, keďže nie je vyžadovaná podľa predpisov EÚ.Miesto toho sa má posilniť vysvetľovanie podmienok obstarávania. To by malo odstrániť alebo obmedziť aj špekulatívne predlžovanie obstarávania.Hlava štátu podpísala v utorok aj ďalšie novely zákonov. Zmeny v Zákonníku práce spresňuje podmienky, za akých dodávateľ stavebných prác môže odoprieť vyplatenie mzdy.Úprava sa týka zamestnávateľov a dodávateľov služieb v oblasti výkonu stavebných prác v prípade konštrukcie, opráv, údržby, prestavby alebo demolácie budov. Novela bude platiť od augusta tohto roka.Novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí od augusta umožňuje navýšiť o 40 % finančný príspevok pre dieťa, ktoré potrebuje osobitnú starostlivosť.Týka sa to všetkých akreditovaných centier pre deti a rodiny, ktoré majú zriadené špecializované samostatné skupiny pre deti s duševnou poruchou a pre deti, ktorým je potrebné vzhľadom na ich zdravotný stav poskytovať osobitnú starostlivosť.Prezident odobril aj novelu zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.