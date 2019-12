Novou viceguvernérkou NBS by sa mala stať Dana Meager

Na archívnej snímke štátna tajomníčka ministerstva financií SR Dana Meager. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 11. decembra (TASR) - Novou viceguvernérkou Národnej banky Slovenska (NBS) by sa mala stať súčasná štátna tajomníčka rezortu financií Dana Meager. Do tejto funkcie ju nominoval vládny kabinet, ktorý v stredu schválil návrh na jej vymenovanie. Bude to však ešte musieť odobriť parlament a následne ju vymenovať prezidentka SR Zuzana Čaputová. Hlava štátu už jedného vládneho kandidáta odmietla, a to Jozefa Hudáka.Banková rada NBS má šesť členov. Tvoria ju guvernér, dvaja viceguvernéri a traja ďalší členovia. V súčasnosti nie je obsadené jedno miesto viceguvernéra, na ktoré by mala zasadnúť práve Meager." konštatuje sa vo vládnom návrhu na vymenovanie Meager. Vládny kabinet je presvedčený, že spĺňa všetky kritériá a podmienky na úspešný výkon tejto funkcie. Meager od roku 2016 pôsobí na Ministerstve financií ako štátna tajomníčka, v minulosti pôsobila aj vo funkcii viceprezidentky finančnej správy.Vláda predtým do tejto funkcie navrhla Jozefa Hudáka. Toho sa však prezidentka rozhodla nevymenovať, pretože podľa nej nespĺňal viacero podmienok. Okrem nesplnenia kvalifikačnej podmienky ho napríklad mali diskvalifikovať aj vyjadrenia o tom, že jednou z jeho iniciatív v pozícii viceguvernéra by bolo založenie novej zdravotnej poisťovne, ktorá by mala byť pod dohľadom NBS a poskytovala by poistenie nadštandardu zdravotnej starostlivosti.