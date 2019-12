Rezort školstva chce rozšíriť inštitút osobnej asistencie študentov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. decembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce rozšíriť inštitút osobnej asistencie pre študentov aj na nižšie stupne škôl. Pred rokovaním vlády to v stredu uviedla šéfka rezortu školstva Martina Lubyová (SNS) s tým, že v súčasnosti o tom ministerstvo rokuje s rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny.povedala Lubyová. Zároveň tvrdí, že asistent učiteľa nemôže robiť asistenta dieťaťu, ktoré má zdravotné znevýhodnenie.vysvetlila.Rezort školstva chce, aby asistentov, na ktorých majú v súčasnosti žiaci nárok v mimoškolskom prostredí, pustili aj za brány školy. Podľa Lubyovej sú títo pracovníci platení z financií rezortu práce. Rozdiel je však v tom, že pri vysokoškolákoch môžu ísť so študentmi aj do školy, pri stredných, základných a materských školách tak urobiť nemôžu.povedala šéfka rezortu školstva.Lubyová povedala, že o tejto zmene sa s rezortom práce rokuje už dlhší čas.uzavrela.