Novovznikajúca Rada vlády pre verejnú správu bude podľa Ondreja Dostála rokovať verejne

4.8.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra ustúpilo od zámeru, aby novovytváraná Rada vlády pre verejnú správu rokovala neverejne. Jej rokovania budú prístupné verejnosti až do naplnenia kapacity miestnosti, v ktorej bude zasadať.Ide o jeden z výsledkov pondelkového rozporového konania medzi zástupcami ministerstva a verejnosti, ktorá koncom júna podala hromadnú pripomienku. Informoval o tom predseda Občianskej konzervatívnej strany a poslanec NR SR (klub SaS) Ondrej Dostál Ministerstvo vnútra predložilo v júni do skráteného pripomienkového konania návrh na zriadenie Rady vlády pre verejnú správu, vrátane návrhu jej štatútu. Hromadnú pripomienku k tomuto návrhu iniciovali Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) Občianska konzervatívna strana (OKS) a Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) Cieľom pripomienky bolo zabezpečiť, aby nová Rada nebola len formálnym poradným orgánom, ale aby mala reálnu úlohu pri reforme verejnej správy a fungovala transparentne. V priebehu jediného dňa ju podporilo viac ako 600 občanov.K transparentnosti činnosti Rady by malo podľa Ondreja Dostála prispieť aj zverejňovanie všetkých materiálov určených na rokovanie, ako aj jej záverov a odporúčaní. Zverejňovanie materiálov síce nebude upravené priamo v štatúte Rady, ako požadovala hromadná pripomienka, ale podľa zástupcov ministerstva bude súčasťou rokovacieho poriadku Rady.Ministerstvo vnútra odmietlo vyhovieť pripomienkam požadujúcim rozšírenie zloženia Rady o zástupcov odbornej verejnosti, mimovládnych organizácií, viacerých parlamentných výborov a všetkých poslaneckých klubov NR SR. Odmietnuté boli podľa Dostála aj návrhy, aby sa z rokovania Rady vyhotovoval verejne dostupný audiovizuálny prenos, aby boli v Rade prerokúvané všetky návrhy týkajúce sa verejnej správy pred ich predložením na rokovanie vlády, či návrh doplniť medzi úlohy Rady prípravu reformy verejnej správy.Akceptované boli návrhy prizývať na rokovania Rady verejného ochrancu práv a vymenúvať i odvolávať členov expertných pracovných skupín po odsúhlasení Radou. Požiadavku na zabezpečenie participácie verejnosti a verejných konzultácií má naplniť organizovanie tematických okrúhlych stolov pod gesciou ministerstva vnútra za účasti zástupcov poslaneckých klubov a verejnosti.