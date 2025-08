Progresívne Slovensko pozýva na zasadnutie Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj v Gelnici aj ministrov

Vyplatená pomoc

4.8.2025 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko spoločne s KDH SaS zvoláva na stredu mimoriadne zasadnutie Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj v Gelnici, ktorá bola nedávno postihnutá veternou kalamitou.Cieľom zasadnutia je hovoriť so starostami a primátormi dotknutých obcí o tom, akú pomoc od štátu reálne dostali.„Ak vláda verí, že urobila maximum, pozývame koaličných kolegov aj zodpovedných ministrov na toto mimoriadne zasadnutie výboru. Budú mať príležitosť pozrieť sa predstaviteľom regiónu do očí a diskutovať s nimi, či bola pomoc naozaj dostatočná a včasná,“ povedal člen výboru Marek Lackovič z PS.Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš v pondelok na tlačovej besede v Gelnici informoval, že k pondelkovému dňu bola vyplatená humanitárna pomoc vo výške. Doteraz vyplatená pomoc dosahuje výšku viac akoTakáto pomoc je podľa podpredsedníčky Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj Ľubice Karvašovej nedostatočná.„Škoda na strhnutej streche bytového domu v Gelnici je okolo 160 000 eur. Takže táto záplata ministra Tomáša je oveľa menšia ako diera spôsobená pohromou. Keby sa sem predtým prišiel pozrieť, možno by to videl. Navyše, na túto jeho pomoc musia vybrané skupiny obyvateľov spĺňať špecifické podmienky,” zdôraznila Karvašová.Rokovanie Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj sa uskutoční v streduv priestoroch Mestského úradu v Gelnici na žiadosť opozičných poslancov Jany Hanuliakovej (PS), Mareka Lackoviča (PS), Igora Janckulíka (KDH) a Vladimíra Ledeckého (SaS).