Novozélandská premiérka Ardernová bola v kontakte s nakazeným, ostáva v izolácii

29.1.2022 (Webnoviny.sk) - Predsedníčka novozélandskej vlády Jacinda Ardernová v sobotu oznámila, že je v izolácii po tom, ako bola v kontakte s osobou infikovanou koronavírusom. Stalo sa to počas letu z mesta Kerikeri do najväčšieho novozélandského mesta Auckland.„Premiérka nemá príznaky a cíti sa dobre," uviedol vo vyhlásení jej úrad. „V súlade s odporúčaním ministerstva zdravotníctva bude hneď zajtra testovaná a v izolácii zostane do utorka," konštatovalo vyhlásenie.Nový Zéland dokázal od vypuknutia pandémie brániť šíreniu koronavírusu a doteraz vo svojej 5-miliónovej populácii potvrdil len 52 úmrtí na ochorenie COVID-19. V krajine sa však už objavuje variant koronavírusu omikron a predpokladá sa, že sa v najbližších týždňoch rýchlo rozšíri.Úplne je zaočkovaných približne 77 percent populácie Nového Zélandu. Zaočkovanosť obyvateľov vo veku nad 12 rokov je až na úrovni 93 percent.