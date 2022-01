Obrannú dohodu s USA podľa Kašpera zatiaľ nepodporí šesť poslancov z hnutia Sme rodina

Zaujímali ich štyri veci

Dohoda bola amatérsky vyrokovaná

29.1.2022 -Ratifikáciu obrannej dohody so Spojenými štátmi americkými momentálne nemieni podporiť zhruba päť až šesť poslancov Národnej rady SR (NR SR) z klubu hnutia Sme rodina.V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal člen predsedníctva hnutia Sme rodina a poslanec NR SR Igor Kašper s tým, že diskutovať by o nej mali ešte budúci týždeň. Podpredseda strany Hlas – sociálna demokracia a poslanec NR SR Erik Tomáš v relácii povedal, že poslanci z ich strany zahlasujú proti dohode.Zároveň doplnil, že strana podporí referendum, ktoré bude riešiť aj danú otázku. Tiež potvrdil, že sa zúčastnil na protestnom stretnutí pred Prezidentským palácom v Bratislave, ktorý organizovala opozičná strana Smer – sociálna demokracia proti obrannej dohode, zdražovaniu a za predčasné voľby.Kašper poukázal na to, že na minulotýždňový poslanecký klub si zavolali ministra zahraničných vecí a európskych vecí SR Ivana Korčoka (nom. SaS) a ministra obrany SR Jaroslava Naďa (OĽaNO).Dodal, že ich zaujímali štyri veci, a to aby na území SR neboli budované žiadne americké základne, aby nevstupovali príslušníci amerických ozbrojených síl bez súhlasu Národnej rady SR, druhá vec, aby tu nebol vytvorený priestor na dovoz jadrových a iných zbraní, po tretie, aby mestá a obce, ktoré sú zasiahnuté priamo neprišli o svoje dane a štvrtá vec bolo zachovanie civilného letiska na Sliači.„Odpovede na mnohé tieto otázky sme dostali, samozrejme, že si ich ešte verifikujeme,“ povedal a dodal, že je podľa neho všeobecne známe, že piati – šiesti poslanci z ich poslaneckého klubu s tým v takejto forme majú problém. Podotkol, že sú otvorené aj otázky kompenzácií.Tomáš ozrejmil, že dohodu s USA odmietajú, pretože bola podľa nich amatérsky vyrokovaná, je nevyvážená a v neprospech Slovenska a môže ohrozovať jeho suverenitu a nie je v súlade s Ústavou SR. Za nesmierny alibizmus považuje, že sa prezidentka SR Zuzana Čaputová neobrátila napriek ich výzve v súvislosti so zmluvou na Ústavný súd SR, ale že vypracovala interpretačnú doložku.„Ak by neboli žiadne pochybnosti o tej zmluve, na čo je potrebná intepretačná doložka? Ak by bola tá zmluva taká jasná, na čo by ju bolo potrebné interpretovať? Čiže pani prezidentka touto doložkou potvrdila naše obavy,“ zhrnul. Kašper vyvrátil, že by Slovensko zmluvou mohlo stratiť suverenitu, no zároveň dodal, že nechápe dôvod interpretačnej doložky, keďže nie je záväzná.