Novozélandskí colníci môžu žiadať prístupové heslá do notebookov

Wellington 6. októbra (TASR) - Na Novom Zélande začal tento týždeň platiť kontroverzný zákon, na základe ktorého môžu colní pracovníci vyžadovať od cestujúcich prístupové heslá do ich elektronických zariadení, ako sú notebooky či mobilné telefóny. V prípade odmietnutia im hrozí pokuta v prepočte 2800 eur, zhabanie alebo dokonca likvidácia zariadenia.Zákon o tzv. "digitálnej prehliadke" sa stal predmetom ostrej kritiky zo strany tamojších ľudskoprávnych skupín. Rada pre občianske slobody Nového Zélandu (NZCCL) označila dané opatrenie zaa neadekvátne.Podľa riaditeľa tejto inštitúcie Thomasa Beaglea ide o závažné narušenie súkromia, keďže dané zariadenia môžu obsahovať i lekárske záznamy alebo listovú korešpondenciu.uviedol Beagle, ktorého v sobotu citoval denník The Straits Times.Novozélandské colné orgány tvrdia, že prístup do osobných elektronických zariadení môžu požadovať colníci aj v mnohých iných krajinách, ale nová legislatíva je zrejme prvou, ktorá konkrétne zmieňuje poskytovanie hesiel.uviedol pre miestne médiá hovorca novozélandských colných úradov Terry Brown.Nový Zéland vlani privítal 6,6 milióna návštevníkov zo zahraničia, avšak k prehliadke osobných elektronických zariadení došlo iba v 537 prípadoch, podotkol hovorca, ktorý podľa vlastných slov neočakáva, že by sa táto bilancia dramaticky zvýšila spolu so zavedením nových prísnejších zákonov.