VIDEO: V Londýne otvorili prvú vegánsku Fish and Chips reštauráciu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 6. októbra (TASR) - Obľúbené vysmážané ryby s hranolkami, smažené krevety aj krevetový kokteil v bezmäsitej, vegetariánskej verzii, ponúka nová pobočke majiteľa siete britských reštaurácií Fish and Chips Daniela Suttona s jedným upozornením:Sutton začal podávať "vegánske fish and chips" v jednej zo svojich prevádzok vo východnom Londýne ako experiment na začiatku tohto roka. A nečakane veľký dopyt ho prekvapil.povedal Sutton.Po záplave objednávok na nové menu Sutton nakoniec tento týždeň otvoril v Londýne prevádzku čisto vegánsku a bez mliečnych výrobkov.Nová pobočka mu pomôže pokryť rastúci dopyt a umožní tiež, aby celá kuchyňa, vrátane veľkých mrazničiek, bola bez mäsa a bez mliečnych výrobkov.Je to tiež príležitosť, ako profitovať zo stúpajúceho záujmu o vegánske a alternatívne reštaurácie, najmä v módnom východnom Londýne."Vegánska ryba" je vyrobená z banánového kvetu marinovaného v morských riasach a rastlinách, aby získala rybiu chuť, a potom sa vypráža. Vegánske "krevety" sú zase z japonského zemiakového škrobu.Zvedaví zákazníci mohli v pondelok ochutnať prvé "testovacie vzorky" nových jedál.povedala Cat Thomasová, 32-ročná fundraising manažérka.dodala.Sutton si ešte nie je istý, aký zisk by mohol očakávať. Vegánske ingrediencie nie sú lacné, ale nie sú ani plné tzv. éčiek, a za to sa platí.Na trhu sú už dlhšie vegánske hamburgery a klobásy, ale bezmäsitá verzia obľúbenej britskej pochúťky doteraz chýbala.dodal Sutton.