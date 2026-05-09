Sobota 9.5.2026
Meniny má Roland
09. mája 2026
Novozvolený premiér Péter Magyar prevzal moc po Orbánovi a sľúbil zásadnú premenu krajiny
Magyar chce vyšetrovať korupciu, obnoviť právny štát a po 16 rokoch vlády Viktora Orbána vrátiť Maďarsko do Európskej únie. Proeurópsky konzervatívec
Proeurópsky konzervatívec Péter Magyar bol v sobotu oficiálne uvedený do funkcie maďarského premiéra a prisľúbil „zmenu režimu“ po 16 rokoch vlády nacionalistického euroskeptika Viktora Orbána.
Bývalý člen Orbánovho mocenského okruhu, ktorý sa neskôr stal jeho ostrým kritikom, zvíťazil minulý mesiac vo voľbách s výrazným náskokom a jeho strana Tisza získala ústavnú väčšinu 141 kresiel v 199-člennom parlamente.
Nechce vládnuť
„Nebudem vládnuť Maďarsku. Budem slúžiť svojej krajine,“ vyhlásil 45-ročný Magyar po zložení prísahy v parlamente. Desaťtisíce jeho podporovateľov medzitým sledovali ceremoniál na veľkoplošných obrazovkách pri Dunaji.
Nový premiér oznámil, že jedným z prvých krokov jeho vlády bude vytvorenie nezávislého úradu na vyšetrovanie korupcie za uplynulých 20 rokov a návrat verejného majetku od ľudí, ktorí ho podľa neho získali nezákonne.
Upratovanie po Orbánovi
Magyar zároveň prisľúbil zrušenie viacerých zmien zavedených počas Orbánovej vlády, ktoré podľa kritikov oslabili nezávislosť súdnictva, médií, univerzít a ďalších inštitúcií.
Vyhlásil tiež, že jeho kabinet preskúma ústavný systém tak, aby sa moc už nikdy nemohla príliš sústrediť v rukách jedného politického tábora.
„Mnohé štátne inštitúcie premrhali dôveru verejnosti,“ povedal Magyar vo svojom inauguračnom prejave. Opätovne pritom vyzval prezidenta Tamása Sulyoka a ďalších Orbánových spojencov, aby do konca mesiaca odstúpili z funkcií.
V hre sú miliardy
Jednou z hlavných priorít novej vlády bude aj odblokovanie miliárd eur z fondov Európskej únie (EÚ), ktoré Brusel zmrazil pre obavy o stav právneho štátu v Maďarsku.
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová Magyarovi zagratulovala a privítala „nádej a prísľub obnovy v týchto náročných časoch“.
Zástava sa vrátila
Orbán sa po volebnej porážke vzdal poslaneckého mandátu a sobotňajšiu inauguráciu vynechal, čím prerušil dlhoročnú tradíciu. Bývalý premiér uviedol, že sa chce sústrediť na „reorganizáciu národného tábora“.
Symbolom novej éry sa stal aj návrat zástavy Európskej únie na budovu parlamentu po 12 rokoch. Nová predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthofferová označila tento krok za návrat Maďarska „späť do Európy“.
Historický krok
Historik Krisztián Köszegi sa zároveň stal prvým rómskym podpredsedom parlamentu v dejinách krajiny a nová vláda nominovala do viacerých vysokých funkcií ženy a predstaviteľov menšín.
Analytici hovoria o snahe novej vlády zdôrazniť zmierenie po rokoch rozdeľujúcej politiky Viktora Orbána.
