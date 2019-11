Nový akčný plán boja proti terorizmu zdôrazňuje prevenciu i spoluprácu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. novembra (TASR) – Aktualizovaný Národný akčný plán boja proti terorizmu na roky 2019 – 2022 obsahuje 28 úloh, ktoré sú zoradené do štyroch hlavných oblastí – prevencia, ochrana, pripravenosť a koordinácia. Vyplýva to z dokumentu, ktorý v stredu schválila vláda.ozrejmila ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD), ktorá materiál na rokovanie predložila.spresnila.Medzi súborom konkrétnych úloh v oblasti prevencie je napríklad cieľ posilniť aktivity systematicky zvyšujúce spôsobilosti na včasnú identifikáciu procesu radikalizácie nielen jednotlivcov (tzv. osamelých aktérov), ale aj rizikových skupín. V oblasti ochrany materiál hovorí o vytvorení systému tém organizačno-technických opatrení na ochranu verejných podujatí, miest s výskytom vyššieho počtu osôb a ďalších strategických objektov.Oblasť pripravenosti ráta i so zvýšením analytických kapacít (personálneho i materiálno-technického zabezpečenia) v rámci Policajného zboru zameraných na zber, centralizáciu, triedenie a vyhodnocovanie informácií v oblasti boja proti terorizmu. Zdôrazňuje taktiež mediálnu podporu informovanosti obyvateľstva o dôležitosti nahlasovania podozrivých aktivít a o správaní sa v prípade teroristického útoku alebo ohrozenia.Medzi úlohami týkajúcimi sa oblasti koordinácie spomínajú predkladatelia napríklad zámer pokračovať v organizovaní a podpore podujatí zameraných na problematiku boja proti terorizmu a delenie sa o tieto informácie medzi členskými štátmi OBSE.