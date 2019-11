Obchod v Prahe predával masku Hitlera, radnica mu vypovedala zmluvu

Na snímke pohľad z Astronomickej veže v Klementíne na Staromestský orloj v Prahe, archívna foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Praha 6. novembra (TASR) - Mestská časť Praha 1 sa rozhodla zasiahnuť proti jednému z obchodov, v ktorom bolo možné kúpiť masku nacistického vodcu a diktátora Adolfa Hitlera. Na ponúkaný tovar upozornil na Twitteri nemecký veľvyslanec v českej metropole Christoph Israng. Radnica pri následnej kontrole zistila, že predajca nedodržiava nájomnú zmluvu, a preto potom schválila jej výpoveď. V stredu o tom informoval spravodajský portál Novinky.cz.Praha vypočula podnety občanov aj jedného zo zastupiteľov, ktorí upozornili na sortiment obchodu na Karmelitskej ulici v časti Malá Strana, ktorá patrí k najstarším a najpôsobivejším štvrtiam Prahy a vznikla v podhradí Pražského hradu. V obchode ponúkali zákazníkom aj masku nacistického vojnového zločinca. Radnica poslala cez víkend do predajne kontrolu a tá zistila, že ponúkaný tovar nezodpovedá tomu, čo sa uvádza v nájomnej zmluve.V popise účelu prenájmu tejto prevádzky bol uvedený predaj predmetov vyrábaných v chránených dielňach a predmetov predstavujúcich tradičnú pražskú kultúru a kultúru Česka, ako sú historické obrázky či rôzne spomienkové predmety s tematikou Prahy. Uviedla to hovorkyňa Prahy 1 Kateřina Písačková.Predstaviteľ radnice pre majetok David Bodeček (strana Piráti) pre tieto nezrovnalosti v pondelok navrhol vypovedanie zmluvy, čo ostatní členovia radnice schválili. Na prenájom predajne vypíšu nové výberové konanie. Spolu s magistrátom chcú pripraviť aj nové pravidlá, ktoré budú viac brať do úvahy potreby miestnych občanov a ktoré oveľa viac zvýšia úroveň suvenírov ponúkaných turistom.povedal starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (občianska iniciatíva Praha 1 sobě).Predajom masiek Adolfa Hitlera sa zaoberá aj polícia, ktorá preveruje, či nejde o trestný čin. Podľa portálu Novinky.cz sa masky predávali aj v iných prevádzkach a dostať ich tiež na internete.