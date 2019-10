Nový album s názvom Najvyšší čas uviedli Elánisti do života na vyhliadkovej veži nad Mostom SNP

Živý prenos z krstu

Krstní rodičia albumu

Obliali ho whisky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.10.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenská rocková skupina Elán pokrstila v nedeľu podvečer na terase reštaurácie na vyhliadkovej veži nad Mostom SNP štúdiový album Najvyšší čas. Kapela novinku tvorila a nahrávala dva roky.Pocity z nej majú podľa vlastných slov výborné. „Myslím si, že je najlepší, aký sa dal spraviť a dúfam, že bude aj úspešný,“ povedal spevák Jožo Ráž pre agentúru SITA. „Je zaujímavé, aký je pestrý. Dlho sa nám nepodarilo urobiť taký pestrý album. Dá sa povedať, čo pieseň, to unikát,“ dodal klavirista a skladateľ Vašo Patejdl.Ráž v úvode podujatia poďakoval za priazeň fanúšikom, ktorí mohli krst albumu sledovať v priamom prenose na Facebooku kapely. „Ja by som rád povedal, veľmi skromne a úprimne, že si bohovsky vážime našich fanúšikov, ktorí držia s nami, spievajú s nami a nezradili nás. Bez vás by sme neexistovali,“ skonštatoval.Následne povedal pár slov vydavateľ albumu Vladimír Kočandrle ml. „Pre nás je hrozná česť pracovať s Elánom, pretože je to proste najlepšia, nielen slovenská, ale česko-slovenská skupina všetkých čias... A prečo je najlepšia? Pretože aj po tých rokoch píše veľké hity... Ľúbim ťa je naozaj veľký hit! A najlepšia je aj preto, že sa aj po tých rokoch dokáže postaviť najrôznejším malomeštiackym stereotypom a ustrašenostiam,“ podčiarkol český skladateľ, textár a producent.Krstnými rodičmi novej nahrávky sa stali dlhoročný textár Elánu Boris Filan a hudobný expert Juraj Čurný. „V roku 1981 som mal 15 rokov a Elán vydal svoj prvý album Ôsmy svetadiel. Teraz je rok 2019, ja mám 53 rokov a Elán vydáva svoj pätnásty album. Za celé to medziobdobie sa v mojom živote udialo veľmi veľa vecí a pesničky Elánu išli spolu so mnou. No a tento album je pre mňa svojím spôsobom takým návratom k tomu Ôsmemu svetadielu, keď vzniklo niečo, čo odštartovalo novú éru česko-slovenskej pop music,“ vyznal sa Čurný.„Je tam všetko od veľmi tvrdých Bulvárnych krýs až po funkovačku, krásne pomalé balady a typické elánovky... Nájdete tam to, čím je táto kapela silná - že vie urobiť skvelú pop-rockovú pesničku na rôzne spôsoby a s výbornými textami. Preto ich mám rád a preto je pre mňa česť, že môžem byť dnes krstným otcom,“ dodal.Na jeho slová nadviazal Boris Filan. „Keď už s tým Ďuro začal, tak ja som mal v osemdesiatom prvom 42 rokov a Eláni začínali. Známa je tá historka, ako prišli ku mne do televízie, zaklopali a spýtali sa ma, kde sedí pán Filan... Zdá sa, že to ubehlo strašne rýchlo. Dnes mám 70 rokov a síce telom už nie som celkom Elánista, dušou som stále pri nich a som rád, že som. Ja si myslím, že to bolo veľké šťastie môjho života, že mi vtedy raz zaklopali a ja som im, napriek tomu, že som bol po strašnom fláme, otvoril,“ zaspomínal si spisovateľ s úsmevom.„A chcem povedať, akí z chlapcov vyrástli muzikanti! Že Jano Baláž je dnes možno najlepší gitarista, aký tu kedy bol, že Vašo je jeden svetový skladateľ a chcem upozorniť na to, ako fantasticky Jožo spieva. Spieva lepšie, ako kedykoľvek predtým! A nielen ja som im za to vďačný. Všetci by sme si mali uvedomiť, ako veľa nám títo chalani dali. A som rád, že v tom pokračujú,“ usúdil známy textár a spisovateľ a za potlesku prítomných oblial nový album i Ráža whisky.Či to je posledný album kapely, hudobníci agentúre SITA priamo nepotvrdili. „Ťažko povedať,“ zasmial sa Ráž. „Každý album, ktorý vyjde, je posledný...,“ uviedol.