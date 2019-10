V národnom parku v Zimbabwe uhynulo za dva mesiace najmenej 55 slonov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Harare 21. októbra (TASR) - Najmenej 55 slonov uhynulo v dôsledku vyhladovania počas uplynulých dvoch mesiacov v najväčšom zimbabwianskom národnom parku Hwange, ktorý - podobne ako aj zvyšok tejto africkej krajiny - sužuje extrémne sucho. Oznámil to v pondelok hovorca správy zimbabwianskych parkov Tinashe Farawo, ktorého citovala agentúra AP.povedal hovorca. Dodal, že pre sucho trpia v parku Hwange aj iné zvieratá, napríklad levy. Podľa AP je aktuálne obdobie sucha vôbec najhorším, aké postihlo Zimbabwe v ostatných rokoch. V krajine je v jeho dôsledku nedostatok vody i potravín.Potravu sa mimo svojho prirodzeného prostredia snažia nájsť aj zvieratá z národných parkov, ktoré tak ničia úrodu a občas dokonca aj občas niekoho usmrtia, uviedol Farawo s tým, že od začiatku tohto roka už takýmto spôsobom prišlo o život vyše 20 ľudí.Hovorca uviedol, že k ničeniu porastov v parku Hwange prispieva aj jeho preplnenosť. Dodal, že park je schopný zvládnuť zhruba 15.000 slonov, aktuálne ich v ňom však žije približne 53.000.V parku tiež vysychajú vodné zdroje. Príslušné úrady sa pritom pokúšajú vŕtať až do hĺbky 400 metrov studne, v ktorých by bola voda.povedal Farawo.Zimbabwe má jednu z najpočetnejších sloních populácii na svete. Krajina sa snaží získať povolenie na lov a export týchto zvierat, aby bola schopná lepšie uchovať biotop pre divú zver a získala tiež peniaze, ktoré zúfalo potrebuje na ochranu prírody, píše AP.