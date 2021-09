Nový autorský zákon sa dotkne aj online služieb, niektorým subjektom tak pribudnú práva i povinnosti

Rezort navrhuje zaviesť povinné výnimky

Subjektom pribudnú práva i povinnosti

Novela spresní aj dva pojmy

28.9.2021 - Nový autorský zákon sa dotkne autorského práva, online služieb či vytvorenia nového nositeľa práva – vydavateľa periodík. Vyplýva to z návrhu zákona, ktoré Ministerstvo kultúry SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. To skončí v pondelok 4. októbra.Novela transponuje do slovenského právneho poriadku dve smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z apríla 2019. Účinná by mala byť od 1. januára 2022.Ministerstvo kultúry navrhuje zaviesť nové povinné výnimky z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Medzi výnimkami je tiež použitie diela na účel zachovania kultúrneho dedičstva.„Na základe takejto výnimky by malo byť možné vyhotovovať rozmnoženiny s použitím vhodného nástroja, prostriedku či technológie zachovávania v akomkoľvek formáte alebo na akomkoľvek nosiči, v požadovanom množstve, v ktoromkoľvek štádiu životnosti,“ vysvetlilo.Rezort predpokladá, že aplikovanie smernice zlepší využívanie kreatívneho obsahu v digitálnom prostredí. Zhodnotil, že niektorým subjektom pridá práva či povinnosti, avšak na druhej strane otvorí nové možnosti použitia predmetov ochrany a udeľovania licencií.Digitálnemu trhu môžu pomôcť aj nové nástroje transparentnosti ako dodatočné vyrovnanie alebo niekoľko doplňujúcich informačných či oznamovacích povinností. Návrh novely zákona pritom kladie väčší dôraz na využívanie alternatívnych metód riešenia sporov, akými sú mediácia či arbitrážne konanie.Novela terminologicky spresňuje aj pojmy retransmisia a káblová retransmisia, pričom retransmisia zahŕňa aj spomínaný druhý pojem. Osobitný režim pre káblovú retransmisiu sa má uplatniť iba tam, kde to zákon výslovne uvádza.Možnosť výberu organizácie kolektívnej správy vykonávajúcej správu práva na retransmisiu sa tak rozširuje z káblovej retransmisie na celú oblasť retransmisie aj na tú cez internet v spravovanom prostredí.