MARIKA GOMBITOVÁ: ZEM MENOM LÁSKA (2CD)

Marika Gombitová



bodovala v anketách popularity Zlatý slávik (3x striebro, 2x bronz), Slovenský slávik (2x zlato), Slávik (5x striebro, 2x bronz), OTO (zlato, bronz, Sieň slávy)



štyrikrát stála na stupňoch víťazov na Bratislavskej lýre – s Modusom získala zlato za Úsmev (1977), zlato v domácej i medzinárodnej súťaži za Študentskú lásku (1978), striebro za Vyznanie (1979) a bronz s Jankom Lehotským za Tajomstvo hier (1980)



v roku 1980 natočila kultový muzikál Neberte nám princeznú



ako jediná československá speváčka vyhrala v roku 1980 medzinárodnú súťaž v poľskom meste Sopot



naspievala titulnú pieseň k filmu Juraja Jakubiska Tisícročná včela



naspievala titulnú pieseň a dve ďalšie k večerníkovému seriálu PA a PI s hudbou skladateľa Karla Svobodu



v roku 1989 zastupovala na prianie Stieveho Wondera slovenskú hudobnú scénu na jeho koncerte v Bratislave



ako prvá slovenská speváčka účinkovala v rakúskej hitparáde Die Grossen Zehn



získala ocenenie Speváčka storočia a Žena 21. storočia



v roku 2014 sa ako jediná žena medzi 20 osobnosťami českej a slovenskej kultúry zapojila do charitatívnej akcie na podporu ľudí bojujúcich s nepriazňou osudu



stala sa jedinou ženou v súboji o titul Najväčší Slovák, postúpila medzi top 10 významných osobností, no na vlastnú žiadosť z ankety odstúpila



jej pieseň Vyznanie zvíťazila v ankete Hit storočia



v roku 2016 jej vyšla prvá oficiálna autobiografia Úlomky spomienok, na ktorej vzniku sa osobne podieľala



je držiteľkou vyznamenania prezidenta Slovenskej republiky Pribinov kríž I. triedy



v roku 2018 sa stala prvou ženou, ktorá získala Veľkú cenu SOZA za celoživotné dielo ako hudobná skladateľka



naspievala 234 piesni, z toho pri 64 je autorkou hudby



vydala 9 radových albumov v slovenčine a 3 v angličtine





27.9.2021 (Webnoviny.sk) -Vydavateľstvo Opus sa kontinuálne venuje reedíciám známych albumov a skladieb zo svojho katalógu. Pre dlhodobý úspech, neopakovateľnosť a nadčasovosť sa v edičnom pláne na rok 2021 ocitol aj dvojalbum autorských piesní Mariky Gombitovej. Zostavil ho hudobný dramaturgs cieľom predstaviť ju ako výnimočnú skladateľku a interpretku vo všetkých autorských aj výrazových polohách. Po prvý raz však predovšetkým ako skladateľku – Marika Gombitová má na svojom konte viac ako 60 vlastných skladieb. Z nich sa do finálneho výberu dostalo 23 piesní, ktoré najlepšie vystihujú dozrievanie Marikinho autorského rukopisu. Digitálne remastrované vychádzajú v týchto dňoch na 2CD a začiatkom novembra sa objavia aj na vinylovom 2LP. "Nebolo jednoduché zmestiť sa do časových limitov definovaných formátom vinylovej 2LP, ale napokon som Marike ponúkol finálny zoznam skladieb a na moje veľké prekvapenie a ešte väčšie potešenie mi ho odobrila bez jedinej zmeny a pripomienky. Autorská nápaditosť a interpretačná jedinečnosť v spojení s kongeniálnymi textami Kamila Peteraja pomohli vzniknúť pesničkám, ktoré patria k tomu najlepšiemu a najtrvácnejšiemu v slovenskej populárnej hudbe," povedalTextová príloha k albumu obsahuje rozsiahly, autorizovaný a encyklopedicky presný opis Marikinej kariéry vrátane fotografií a osobitého vyznania od blízkeho spolupracovníka, textára Kamila Peteraja. "Autorský talent Mariky Gombitovej nemožno oddeliť od jej speváckych kvalít. V tomto zmysle je v kontexte celej československej populárnej huby ojedinelým zjavom. Nie je to ,len´ interpretka skladieb iných autorov, ale vlastne centrálna autorka svojho speváckeho repertoáru, ktorá si vedela napísať mnohé nezabudnuteľné piesne, ktoré sú jej spoveďou a v niektorých číslach aj osudovou výpoveďou," vyznal sa v úprimnom príhovore, ktorý napísal väčšinu textov Marikiných piesní."Keď človek robí niečo krásne, niečo, čo ho napĺňa šťastím, túži po tom, aby to trvalo stále a aby to nemalo koniec. A práve to, čo človek robí v spojení s Bohom, naberá dimenziu večnosti," napísalana booklet nového albumu. Pri počúvaní úspešného remixu pesničky V období dažďa a 2CD a 2LP Zem menom Láska vydaných v Opuse sa priaznivci nekorunovanej kráľovnej slovenskej populárnej hudby môžu tešiť na ďalšie stretnutia. Na jar 2022 sú naplánované koncerty (10. mája 2022 Bratislava, 18. mája 2022 Košice), ktoré sa pre pandemickú situáciu nemohli uskutočniť v pôvodných termínoch.Album Zem menom Láska si možno vypočuť na všetkých digitálnych službách: https://WMCZ.lnk.to/ZemMenomLaska Robert Burian feat. Marika Gombitová – V období dažďa (remix):© 2021 OPUS REMASTERRenáta Tomášová+421 903 270 376Renata.tomasova@warnermusic.comPRSTIENKY Z TRÁVY 1DEŇ LETÍ 2NA ROZLÚČKU 3SLNEČNÝ KALENDÁR 4ÚZEMIE ZÁZRAKOV 5MÔJ BRAT STROM 6CENA PRIATEĽOV 7KÚSOK ŠŤASTIA 8MUŽ NULA 9KORZO CHLAPČENSKÝCH MYŠLIENOK 10CRAZY 11PRÁZDNINOVÉ TRIČKO 12ZEM MENOM LÁSKA 1ADRESA JA, ADRESA TY 2ULIČNÍK BOZK 3V OBDOBÍ DAŽĎA 4KOLOSEUM 5NEZNÁMY PÁR 6ÚLOMKY SPOMIENOK 7NOVEMBROVÉ CHRYZANTÉMY 8PARADISO 9PEKLO MILENCOV 10PROSBA 11V OBDOBÍ DAŽĎA (Robert Burian remix) 12Hudba: Marika GombitováTexty: Kamil Peteraj (CD1/2 – 12,CD2/1-10,12), Marika Gombitová (CD2/11), Peter Guldan (CD1/1)Sólový spev: Marika Gombitová, Vašo Patejdl (CD2/3), Karel Gott (CD2/6)Remastroval Ladislav Krajčovič, 2021Vybral a zostavil: Juraj ČurnýTitulné foto: © Tibor BorskýFoto: © Vladimír Vajs, Milan KrupčíkDizajn © 2021 Slavomír GibejSleevenote © 2021 Kamil PeterajInformačný servis