Nový bezdrôtový Bissell vysáva a vytiera aj pozdĺž stien

Jediné zariadenie na kompletné čistenie domácnosti

Technológia ZeroGap a Tangle-Free

30 minút vysávania na jedno nabitie

26.11.2024 (SITA.sk) -CrossWave OmniForce Edge Pro nadväzuje na prelomový model CrossWave X7, ktorý ako prvý umožnil používať prístroj z tohto radu nielen k upratovaniu mokrých nečistôt, ale aj ako bežný tyčový vysávač. Spoločnosť Bissell však zapracovala na dizajne a výkone, čím dosiahla oveľa elegantnejší dizajn s lepšou flexibilitou spolu so 75 % nárastom sacieho výkonu. Ide o dokonalého pomocníka na upratovanie (nielen) po domácich zvieratách. Poradí si aj s väčšími nečistotami, ako sú stopy po blate, rozliate mlieko, ako aj rozsypané prísady v kuchyni. A bežné upratovanie je vďaka nemu hračkou.Dlhé roky platilo, že okrem zariadenia na mokré čistenie ste museli mať aj vysávač na suché vysávanie. S príchodom vysávača CrossWave OmniForce Edge Pro od americkej spoločnosti Bissell sa to definitívne mení, pretože s týmto multifunkčným vysávačom môžete najprv povysávať svoje koberce a ďalšie plochy, následne ho prepnúť do režimu vytierania. Jedným ťahom tak dôkladne vyčistíte aj ostatné povrchy - povysávate, vytriete a vysušíte podlahy. A samozrejme, ak chcete, vysávač je vybavený režimom na mokré vysávanie - prístroj síce neplní úlohu tepovača, ale dodá vašim kobercom druhý dych.Upravená rotačná kefa na pravej strane podlahovej hubice sa dostane až k stene alebo nábytku, takže môžete vytrieť naozaj každý milimeter požadovaného povrchu. Bissell tento systém nazýva ZeroGap. Pri upratovaní oceníte aj Tangle-Free dizajn kefy - namotávanie vlasov alebo chlpov domácich zvierat je tak úplne minimalizované. Nečistoty končia vo vyberateľnej nádobe, ktorú po použití jednoducho vyprázdnite.Bezdrôtové prevedenie vysávača vás zbaví káblov a poskytne vám voľnosť pohybu po celej domácnosti. Na jedno nabitie prístroj dokáže fungovať až 30 minút a bez problémov vyčistí celý byt.Ako je už pri rade CrossWave zvykom, aj tento model má automatický režim údržby. Stačí ho umiestniť do parkovacej stanice a aktivovať režim čistenia. Súčasťou balenia sú aj čistiace roztoky vyvinuté priamo spoločnosťou Bissell - na čistenie podláh aj samotného stroja. Viac informácií o CrossWave OmniForce Edge nájdete na Bissell.sk Informačný servis