Policajná brutalita je len špičkou ľadovca, kresťanskí demokrati podporia odvolávanie Matúša Šutaja Eštoka (video)

„Omilostenie" Andreja Babiša

História sa prepisovať nedá

Zmena trestnej politiky

Rozvrat vedenia elitných policajných jednotiek

Policajná brutalita je len špičkou ľadovca

26.11.2024 (SITA.sk) - Kresťanskí demokrati podporia odvolávanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ). Informoval o tom predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský na utorkovej tlačovej besede. Kresťanskí demokrati súčasne uviedli všetky dôvody, ktoré ich vedú k podporeniu odvolania ministra vnútra."Nazbieralo sa veľmi veľa vecí, ktoré ho deklasujú od toho, aby bol ministrom vnútra . Policajti strácajú motiváciu byť v Policajnom zbore ," skonštatoval Majerský s tým, že namiesto toho, aby minister riešil odchod policajtov zo zboru a systémove opatrenia, či to, ako budú policajti vyzbrojení a oblečení, aby boli motivovaní nastúpiť do služby, tak rieši banálne veci, ako sú karnevaly na školách.Ako predseda KDH ďalej upozornil, dôvodom je aj to, že zvláštnym spôsobom "omilostil" Andreja Babiša . "Udelil mu, v prenesenom význame, milosť. Človeku, o ktorom aj Ústav pamäti národa zaznamenáva informácie. Tým pádom minister akoby chcel vymazať aj to, čo náš národ zažil a čo prežili ľudia, ktorí boli ťažko skúšaní agentmi ŠTB a boli väznení," uviedol Majerský.Bývalý minister spravodlivosti a podpredseda KDH Viliam Karas doplnil, že Šutaj Eštok zašpinil svedomie národa tým, že zneužil svoju politickú funkciu a uzavrel bezprecedentný zmier s človekom, ktorý bol evidovaný vo zväzkoch ŠtB. Minister podľa neho zneužil funkciu na to, aby prepísal históriu, čo KDH považuje za neprijateľné."Musíme sa vedieť vyporiadavať so svojou minulosťou. Ale nie tak, že ju budeme prepisovať a hovoriť našim deťom klamstvá. Toto je zásadné prekročenie červenej čiary," zdôraznil Karas s tým, že toto je jeden z dôvodov, prečo musí byť minister vnútra odvolaný.Podľa Karasa je dôležité deti učiť, že história sa prepisovať nedá. V tejto súvislosti ho prekvapuje aj postoj ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), ktorý hovorí, že deti majú vedieť pravdu a majú sa vzdelávať."Ale hneď nato jeho stranícky a vládny kolega tieto dejiny prepíše. Toto je červená čiara pre KDH. Takto nesmieme ísť. Ľuďom treba hovoriť pravdu. Len to nás posunie ako národ ďalej," dodal Karas.KDH už dávnejšie upozorňovalo, že pri zmene trestnej politiky sa z mnohých skutkov stanú iba priestupky, na čo rezort vnútra nie je pripravený. Minister vnútra sľuboval navýšenie počtu úradníkov a zamestnancov, ktorí budú vybavovať tieto priestupky."Nestalo sa tak... Stoja veci a neriešia sa," upozornil Karas s tým, že po 30 rokoch od revolúcie sa dospelo k tomu, že sa na Slovensku nevie trestať porušenie zákona, pretože na to nie sú ľudia. Podľa KDH za to politicky zodpovedá minister vnútra. Karas uznal, že za odliv policajtov nezodpovedá minister sám, ale je to aj vec súvisiaca s predčasnými odchodmi do dôchodku."V tomto mu môžme uznať, že má pravdu, a každá iná vláda a minister by mal rovnakú situáciu. Ale čo mu uznať nemôžeme je to, že rok predtým zatváral oči a dokonca hodil ďalšiu bombu do Policajného zboru v podobe rozvratu vedenia elitných policajných jednotiek," dodal Karas a upozornil, že v tejto súvislosti nehovorí o policajtoch okolo Jána Čurillu "Nelimitujme reformu Policajného zboru na elimináciu čurillovcov. Problém zboru, ktorý vyčítame ministrovi vnútra je, že rozvrátil celkové kapacity a schopnosť vyšetrovať organizovanú kriminalitu, sofistikované podvody a korupciu," podotkol Karas, podľa ktorého sa Slovensko dostalo do obdobia policajného ticha, kedy nie je schopné odhaľovať sofistikovanú trstenú činnosť a nie je na to pripravené. Reformou sa podľa jeho slov zastavilo aj kopec stíhaní a vyšetrovaní. Policajná brutalita je podľa Karasa len špičkou ľadovca. "Nemôže nás nikto obviňovať z toho, že zneužívame tragédiu a zlyhanie jednotlivca, pretože ombudsman už začiatkom roka upozorňoval, že je tu policajná brutalita, a že ide o systémový problém," doplnil exminister spravodlivosti s tým, že minister nemôže bezpečnostnú situáciu zachraňovať kamerami z Číny, či už ide o telesné kamery pre policajtov, alebo kamery na budovách.Bez charakterných policajtov v uliciach, ktorí vedia čo robia nebude podľa neho Slovensko schopné zabezpečiť občanom bezpečnosť. Poslanec František Majerský (KDH) doplnil, že pre KDH sú dôležité tri veci, a to bezpečnosť, zdravie a školstvo."Na všetkých týchto troch veciach vláda zlyháva," skonštatoval poslanec, podľa ktorého sa minister vnútra nesústredí na zlepšovanie podmienok policajtom, ale pomstu a nepodstatné veci."Aj preto KDH chce jeho odvolanie. Minister nezvláda svoju pozíciu a rieši pomstu, nie to, že je málo policajtov. Nerieši systémové opatrenia a veci, ktoré pred rokom sľuboval. Za rok sa v Policajnom zbore nezlepšilo nič, naopak sa zhoršilo," uzavrel.