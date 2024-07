Nový bezdrôtový vysávač Duoflex HX1 od Miele prináša nekompromisnú kvalitu za prijateľnú cenu

*patentová prihláška EP3854281

30.7.2024 (SITA.sk) -Vynikajúcim a mimoriadne praktickým detailom je systém SpeedLock* s príslušným nástenným držiakom. Vďaka tomu môžete jediným pohybom premeniť prístroj z kompletného vysávača na praktické ručné zariadenie: stačí stiahnuť posuvný krúžok a v priebehu niekoľkých sekúnd uvoľniť PowerUnit, ktorý pozostáva z motora, batérie a nádoby na prach. Vysávanie omrviniek na raňajkovom stole alebo pohovke je tak hračkou. S nástenným držiakom SpeedLock (v závislosti od modelu) je to ešte jednoduchšie: keď vysávač PowerUnit vytiahnete z nástenného držiaka, je okamžite pripravený na použitie, pričom sacia trubica zostáva v držiaku. Pri vysávaní sa jednotka vysunie dopredu z nástenného držiaka pomocou rukoväte. To znamená, že nie je potrebné zdĺhavo premiestňovať, či prestavovať.Prístroj vďačí za svoj čistiaci výkon osvedčenému motoru Digital Efficiency v kombinácii s účinnou monocyklónovou technológiou Vortex. To všetko podporuje nová 25 cm široká a výkonná elektrická kefa Multi Floor. Jej kefový valec automaticky rozpozná podlahovú krytinu a na tvrdých podlahách zníži rýchlosť, čím šetrí energiu a predlžuje životnosť batérie.Vďaka lítium-iónovej batérii so siedmimi vysoko výkonnými článkami je každodenné čistenie bezproblémové. Vysávač Duoflex s PowerUnit tak dosahuje výkon až 55 minút v samostatnej prevádzke, bez elektrickej kefy a pri minimálnom nastavení. Pri maximálnom nastavení výkonu so sacou trubicou a elektrickou kefou je to 12 minút - to stačí na približne 60 m2 tvrdého povrchu.Duoflex HX1 pracuje s vysoko účinným dvojstupňovým filtračným systémom. V prvom stupni predfilter oddeľuje hrubé a jemné nečistoty. Hrubé nečistoty sa zhromažďujú v priehľadnej nádobe na prach, zatiaľ čo jemné nečistoty vstupujú do druhého filtračného stupňa, kde jemný prachový filter zadrží aj tie najjemnejšie častice. Tento filtračný systém zachytí 99,99 %** jemného prachu a zanechá v miestnosti výnimočne čistý vzduch.Pohodlné čistenie filtra umožňuje osvedčená funkcia ComfortClean: niekoľkonásobným otočením veka filtra sa čiastočky nečistôt vyklepú do nádoby. Vďaka tomu zostáva sací výkon spotrebiča stále vysoký a odpadá zdĺhavé umývanie jemného prachového filtra, takže je vysávač vždy pripravený na použitie. Pri vyprázdňovaní nádoby na prach sa stlačením tlačidla zabezpečí, že nečistoty jednoducho a hygienicky vypadnú dole (funkcia Twist2Open).Vysávač Duoflex HX1 zaujme nielen svojím výkonom, ale aj prepracovanosťou do najmenších detailov. Nový farebný koncept odráža aktuálne dizajnové trendy a vďaka nemu spotrebič doslova rozžiari každú miestnosť. Či už v elegantnej kuchyni alebo v útulnej obývačke, zákazníci môžu Duoflex integrovať do svojej modernej domácnosti. K dispozícii je v štyroch farebných variantoch. Dva základné modely ponúkajú atraktívnu vstupnú cenu do segmentu bezdrôtových vysávačov. Duoflex HX1 kúpite v eshope miele.sk za 339 eur.Informačný servis