Tesco na ceste ku klimatickej neutralite: Za osem rokov znížilo svoje emisie o 69 %

Kroky Tesca pre udržateľnú budúcnosť:



Zníženie emisií v predajniach, napr. využívaním obnoviteľných zdrojov energie, zavádzaním opatrení na úsporu energie (LED žiarivky, chladiace zariadenia s dverovým systémom, tepelné čerpadlá a pod.).

Zníženie emisií v distribúcii, efektívna logistika zásielok, efektívna doprava, zavedenie elektrických nákladných vozidiel a recyklácia obalového materiálu.

Výrazné zníženie množstva potravinového odpadu a efektívny proces darovania vhodných potravín prostredníctvom aplikácie Foodiverse. Tesco je lídrom vboji proti plytvaniu potravinami na Slovensku azníženie predstavuje 75 %.

Optimalizácia obalov a obalového materiálu s dôrazom na maximálnu recyklovateľnosť a absenciu tam, kde nie sú potrebné, napr. v kategórii pečiva, ovocia azeleniny.

Zlepšenie dodávateľských vzťahov. Tesco zákazníkom ponúka certifikované produkty vyrábané s maximálnym ohľadom na životné prostredie a zároveň prijíma aj následné kroky na zmiernenie negatívnych vplyvov na planétu. Príkladom môže byť sortiment oblečenia F&F, kde je oblečenie vyrobené z ekologických materiálov. Do tejto kategórie ochrany planéty patria aj všetky aktivity, ktorými reťazec motivuje dodávateľov, aby nasledovali jeho ekologické snahy a sami podnikali aktívne kroky, napr. meraním potravinového odpadu, jeho znižovania, ako aj merania a znižovania vyprodukovaných emisií.

Pomáhame zákazníkom stravovať sa zdravšie a udržateľnejšie, ponuka zdravých potravín pre zákazníkov s produkciou nezaťažujúcou našu planétu. Tipy, ako viesť zdravý životný štýl s dostatočne širokým sortimentom nutrične vyvážených potravín.



30.7.2024 (SITA.sk) -"Udržateľnosť sme začlenili do našich cieľov, stratégií a obchodných plánov. Zastávame názor, že žiť udržateľne by malo byť dostupné a výhodné pre každého. V našich obchodoch vytvárame o 69 % menej emisií v porovnaní s východiskových rokom 2015," hovorí"Zmena klímy je jednou z najväčších výziev, ktorým čelí naša planéta. Riziká spojené so zmenou klímy predstavujú vážnu hrozbu nielen pre naše vlastné prevádzky, ale aj pre celý náš dodávateľský reťazec. Preto sme sa rozhodli konať a ako spoločnosť sme sa zaviazali dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2035. S dodávateľmi a partnermi tiež spolupracujeme na tom, aby sme do roku 2050 dosiahli nulové emisie pri produkcii potravín z farmy až na stôl," dodáva Michaela Lehotská.Na dosiahnutie tohto cieľa reťazec od roku 2020 nakupuje 100 % elektrickej energie len z obnoviteľných zdrojov a v posledných rokoch pribudli ďalšie opatrenia na zníženie emisií vrátane energeticky úsporných opatrení, ako je pridanie dverí na chladničky či zmena chladiacich plynov. Tesco investovalo aj do moderných vozidiel, školení vodičov a technológií na zníženie emisií v distribúcii. Na znižovaní emisií v dodávateľskom reťazci Tesco spolupracuje aj s dodávateľmi a so Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF)."Intenzívne pokračujeme v zavádzaní ďalších opatrení na zníženie emisií na Slovensku. Jedným z projektov je aj inštalácia tepelných čerpadiel, ktoré výrazne znižujú spotrebu plynu a tým aj uhlíkovú stopu," dodáva Michaela Lehotská. Tesco nainštalovalo doteraz tepelné čerpadlá v 10 predajniach napriečo Slovenskom, kde zaisťujú takmer 100 % tepla potrebného na prevádzku a výrazne prispievajú k menšej spotrebe energie.V rámci projektu Tesco pre udržateľnú budúcnosť reťazec priamo v predajniach poukazuje na iniciatívy a činnosti, ktorými prispieva k ochrane životného prostredia s ohľadom na klimatickú zmenu. Verí, že aj týmto spôsobom inšpiruje partnerov, dodávateľov, zákazníkov aj širokú verejnosť, aby prinášali planéte každý deň niečo navyše.Informačný servis