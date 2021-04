Nový digitálny asistent DKV LIVE spája online správu flotíl s komplexnými službami DKV

Odberatelia sú vždy v obraze

Odhaľovanie podvodov

Vyšší zisk a minimalizovanie emisií

O spoločnosti DKV Euro Service

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.4.2021 (Webnoviny.sk) - DKV Euro Service, popredný poskytovateľ služieb pre dopravcov a firemné fleety, prichádza na slovenský trh s najmodernejším nástrojom pre online správu vozového parku DKV LIVE."DKV LIVE kombinuje pokročilé telemetrické funkcie s osvedčenými službami DKV – od bezhotovostnej úhrady pohonných hmôt kartou DKV v najširšej sieti čerpacích staníc v Európe cez riešenie pre takmer všetky mýtne systémy až po vrátenie DPH a spotrebnej dane. Veľkou výhodou DKV LIVE je aj jednoduchá montáž, väčšinou bez nutnosti odstaviť vozidlo. To všetko je umocnené priaznivou cenou," hovorí Lukáš Ondráček, riaditeľ slovenskej a českej pobočky DKV Euro Service.Správcovia vozových parkov môžu vďaka DKV LIVE v užívateľsky príjemnom a intuitívnom rozhraní plánovať trasy na špeciálnych mapách, ktoré sú určené pre nákladné vozidlá, sledovať v reálnom čase pohyb každého z nich, optimalizovať tankovanie a po upozornení operatívne riešiť nečakané udalosti. Vďaka prepojeniu s kartou DKV majú firmy neustály prehľad o spotrebe a všetkých transakciách ešte pred vyúčtovaním.GPS súradnice vozidiel je možné zdieľať s koncovými zákazníkmi dopravcov, ktorí tak vždy majú aktuálne informácie o tom, kedy náklad dorazí do cieľa. V dnešnej dobe najrôznejších dopravných obmedzení v dôsledku ochorenia Covid-19 je to veľmi cenná funkcia. Telefonické hovory sa obmedzia na minimum a zvýši sa transparentnosť celého dodávateľského reťazca."Prenos dát prebieha každých 10 sekúnd, takže DKV LIVE poskytuje dopravcom dokonalý prehľad o polohe, množstve paliva v nádržiach a digitálnych dátach z tachografov jednotlivých vodičov. Dáta tachografu sa z vozidiel automaticky sťahujú a archivujú. Dispečeri tak majú dáta kedykoľvek k dispozícii a nemusia ich nahrávať z jednotlivých vozidiel. Výsledkom je splnenie zákonnej povinnosti, úspora času aj administratívnych nákladov," dopĺňa Lukáš Ondráček.Dopravcovia tiež ocenia jednoduché nastavovanie upozornení na neštandardné udalosti, ako napríklad prekračovanie doby vedenia vozidla, neobvykle dlhé zastávky, blížiace sa servisné intervaly, neplánované tankovania alebo tankovanie mimo trasy. Táto funkcia spoločne s neustálym prehľadom o tankovaní jednotlivých vozidiel umožňuje odhaľovanie podvodov.DKV LIVE však nepomáha iba znižovať náklady a manuálnu administratívnu prácu. Môže taktiež pomôcť generovať väčší zisk tým, že umožní vyhľadávať priamo z portálu dostupné nakládky na trhu a vyťažovať vozidlá po plánovanej trase. Vďaka prepojeniu až troch digitálnych prepravných platforiem pomáha systém obmedziť jazdy naprázdno a podporuje tak znižovanie emisií CO2.DKV LIVE čakajú v blízkej budúcnosti ďalšie fázy rozširovania. Napríklad vodiči a dispečeri budú môcť vzájomne komunikovať prostredníctvom aplikácie DKV LIVE a portál DKV LIVE sa implementáciou mnohých ďalších funkcionalít postupne premení na komplexné riešenie pre inteligentnú správu vozových parkov.DKV Euro Service je jedným z popredných poskytovateľov služieb v oblastiach mobility pre dopravný a logistický priemysel. Už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave množstvo služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách. Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u viac ako 180 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek a tiež služby jednotnej úhrady mýta alebo vratiek dane z pridanej hodnoty či spotrebnej dane.DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY. Spoločnosť je zastúpená v 45 krajinách, zamestnáva viac ako 1 200 pracovníkov po celej Európe a v roku 2019 dosiahla obrat 9,9 miliardy eur. Aktuálne je v obehu viac než 4,2 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u približne 230 000 zákazníkov. Tento rok bola karta DKV vyhlásená po šestnásty raz za sebou za "Najlepšiu značku" v kategórii palivových a servisných kariet. Viac info na https://www.dkv-euroservice.com/cz/ Informačný servis