Čaká Slovensko v jeseni referendum? Pellegriniho Hlas vyzbieral takmer 300-tisíc podpisov (video)

Chaos a amaterizmus

Referendum by mohlo byť v jeseni

23.4.2021 (Webnoviny.sk) -Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) vyzbierala viac ako 285-tisíc podpisov obyvateľov Slovenska pod petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách . Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Peter Pellegrini . Podpisy začala strana zbierať 5. februára a ide o počet, ktorý zozbieral výlučne Hlas.Pellegrini doplnil, že podpisy pod petíciu prichádzajú ešte počas dnešného dňa a nejde teda o konečné číslo, ktoré následne odovzdajú prezidentke SR Zuzane Čaputovej . „Ak kolegovia z ostatných politických strán zozbierali podobne vysoké číslo, tak ten výsledok bude za dva a pol mesiaca zbierania podpisov naozaj veľmi dobrý,“ uviedol.Dôvodom spustenia tejto akcie bol podľa Pellegriniho chaos a amaterizmus, ktoré sú typické pre vládu a jej zlyhania na domácej či zahraničnopolitickej scéne.„Toto číslo preto nie je prekvapením, a to aj s ohľadom na prieskumy dôveryhodnosti členov vlády, ktoré sú dlhodobo nízke. Predpokladám, že budúci týždeň sa to číslo zaokrúhli na 300-tísc a keď dostane pani prezidentka dvojnásobne vysoké číslo, tak jej rozhodnutie bude asi jednoduchšie,“ ozrejmil Pellegrini. Ako dodal, verí, že ak prezidentka referendum vyhlási, bude úspešnejšie ako tie predošlé.Všetky podpisy plánuje strana odovzdať petičnému výboru budúci týždeň a ten by mal potom predstúpiť k prezidentke začiatkom mája. Referendum by potom podľa Pellegriniho mohlo byť vyhlásené na prelome septembra a októbra.„Ak by sa prezidentka obrátila na Ústavný súd SR , ľudia by to mohli vnímať ako snahu oddialiť referendum. Myslím si, že tak, ako majú občania právo voliť, tak majú aj právo vyjadriť svoj nesúhlas s vládou. Počkáme si na to, ako sa pani prezidentka rozhodne a ak by požiadala Ústavný súd o stanovisko, tak ma bude zaujímať jej zdôvodnenie,“ dodal líder Hlasu.Referendum na Slovensku vyhlasuje prezident na základe petície aspoň 350-tisíc občanov alebo na základe uznesenia Národnej rady SR (NR SR) do 30 dní od petície, respektíve uznesenia NR SR. Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia.