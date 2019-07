Nový grécky premiér uviedol, že dodrží sľuby o znížení daní

Na archívnej snímke Kyriakos Mitsotakis. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 10. júla (TASR) - Nový grécky konzervatívny premiér Kyriakos Mitsotakis v stredu vyhlásil, že dodrží sľub o znížení daní, čo by mohlo ovplyvniť plnenie prísnych fiškálnych cieľov krajiny.Líder Novej demokracie na prvom stretnutí kabinetu od nedeľného (7. 7.), víťazstva vo voľbách povedal, že návrh „predloží do konca mesiaca.Mitsotakis v kampani vyhlásil, že od roku 2020 zníži nenávidenú daň z nehnuteľností nazvanú ENFIA (ktorú v priebehu hospodárskej krízy zaviedla jedna z predchádzajúcich vlád pod vedením práve Novej demokracie), a to o 30 % v priebehu dvoch rokov.Ponúkol tiež zníženie hraníc pre daň z príjmu a postupnú redukciu dane zo zisku podnikov o 8 %.povedal 51-ročný absolvent Harvardu a bývalý konzultant spoločnosti McKinsey, keď odovzdal ministrom svoj "do decembra a povedal im, že ho budePočas volebnej kampane povedal Mitsotakis agentúre AFP, že plánuje presvedčiť veriteľov Grécka s pomocouaby akceptovali uvoľnenie prísnych fiškálnych cieľov.Súčasný rámec dohodla s veriteľmi predchádzajúca vláda ľavicovej strany Syriza. Grécko má podľa neho dosiahnuť primárny rozpočtový prebytok vo výške 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2022. Ale konzervatívci hovoria, že tento cieľ brzdí rast ekonomiky.Mitsotakis sľúbil, že „silnú grécku strednú triedu a dodal, že Nová demokracia sa podľa neho teší dostatočne „, aby získala ústupky od veriteľov.Len niekoľko hodín po jeho víťazstve však ministri financií eurozóny varovali novú vládu v Aténach, aby dodržiavala záväzky o obmedzených verejných výdavkoch.povedal šéf Euroskupiny Mario Centeno novinárom v Bruseli.Bývalý premiér Alexis Tsipras pritom už v máji oznámil sériu daňových škrtov, ktoré - ako upozornili grécka centrálna banka aj veritelia - by mohli ovplyvniť dohodnuté fiškálne ciele.Podľa vládnych zdrojov 40 % nových ministrov nie sú profesionálni politici, ale technokrati, ktorí sa vzdali kariéry v zahraničí, aby „Nový parlament sa stretne 17. júla a o dôvere novej vlády bude hlasovať 22. júla, povedal Mitsotakis. Jeho strana má pohodlnú väčšinu 158 poslancov v 300-miestnom parlamente.