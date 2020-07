Nový janovský most otvoria v auguste, momentálne ho podrobujú testom stability

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.7.2020 (Webnoviny.sk) - Nový most známeho architekta Renza Piana v talianskom Janove oficiálne otvoria 3. augusta. V utorok to na Facebooku oznámil starosta mesta Marco Bucci.Ceremónia pri príležitosti otvorenia diaľničného viaduktu nad riekou Polcevera sa uskutoční za účasti talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu a premiéra Giuseppeho Conteho. Most sa bude volať Genova San Giorgio. V súčasnosti sa podrobuje testom stability.Stavebné práce na novom viadukte sa začali v apríli 2019 a neprerušili ich ani počas akútnej fázy pandémie koronavírusu, ktorá Taliansko tvrdo zasiahla. Stavba nahradí pôvodný most Morandi, ktorý sa zrútil v auguste 2018. O život vtedy prišlo 43 ľudí.