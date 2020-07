Národné osvetové centrum hodnotilo úroveň kultúrnych zariadení, najlepšie sú v Bratislavskom kraji

Výsledky prieskumu

21.7.2020 (Webnoviny.sk) - Najlepšie kultúrne zariadenia má Bratislavský samosprávy kraj. Na svojej internetovej stránke to uvádza Národné osvetové centrum (NOC). To sa po 15-tich rokoch opätovne rozhodlo uskutočniť projekt „Pasportizácie Domov kultúry miest a obcí SR“, v rámci ktorého hodnotilo úroveň kultúrnych zariadení patriacich pod správu miest a vyšších územných celkov (VÚC) Počas prieskumu vykonávaného od 27. februára do 17. apríla tohto roku starostovia obcí, vedúci oddelenia kultúry na miestnych úradoch, správcovia či riaditelia kultúrnych objektov vypĺňali online dotazník zameraný na vek kultúrnych budov, ich veľkosť, počet miestností, počet poschodí, prevádzkovotechnickú vybavenosť, technickú vybavenosť priestorov, stavebnotechnické vybavenie objektov, možností pre kultúrne vyžitie a ponuku kultúrnych služieb. Všetky parametre NOC zohľadnila v indexe s výslednou hodnotou od 0 do 100. Dotazníky vyplnilo celkom 1 451 respondentov.Podľa výsledkov prieskumu má najlepšie kultúrne zariadenia Bratislavský kraj , ktorého domy kultúry dosiahli v indexe priemerné hodnotenie 45 bodov. Druhým najlepším bol Trnavský kraj so 40 bodovým hodnotením, na treťom mieste skončil Nitriansky kraj , ktorý získal 39 bodov.Nasledovali Žilinský (37 bodov), Trenčiansky (36 bodov) a Banskobystrický kraj (34 bodov). Najhoršie hodnotením krajom bol Prešovský, jeho kultúrne zariadenia získali celkové priemerné ohodnotenie 31 bodov. Druhým najhorším je Košický kraj s 33 bodovým ohodnotením.Podobne zostavený bol aj celkový index vybavenia a ponuky kultúrnych objektov z pohľadu veľkosti jednotlivých miest. Z pohľadu fungovania kultúrnych objektov dopadli najlepšie kultúrne zariadenia v mestách od 20-tisíc do 50-tisíc obyvateľov. Tie v indexe dosiahli priemerné hodnotenie 89 bodov.Mestá s počtom obyvateľov od päťtisíc do 20-tisíc dosiahli hodnotenie 75 bodov. Kultúrne zariadenia v mestách od tisíc do päťtisíc obyvateľov dosiahli v indexe 63 bodové ohodnotenie.Kultúrne zariadenia v mestách s viac ako 50-tisíc obyvateľmi dosiahli 57 bodov. NOC vysvetľuje, že hodnotenie súvisí s tým, že kultúrne zariadenia vo veľkých mestách, akými sú napríklad divadla či galérie, sa zvyknú vyznačovať svojou špecifickosťou, v dôsledku čoho strácali body za šírku ponuky kultúrnych služieb a možností na kultúrne vyžitie. Obce s veľkosťou 500 až tisíc obyvateľov dosiahli v indexe 51 bodov, obce do 500 obyvateľov dosiahli v priemere 39 bodové ohodnotenie.NOC je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry SR. Ide o odborné a metodické pracovisko pre kultúrno-osvetovú činnosť s celoslovenskou pôsobnosťou a všeobecným zameraním.Vykonáva teoretickú, analytickú, informačnú, dokumentačnú, vzdelávaciu a konzultačnú činnosť v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti a je koordinačným a výkonným pracoviskom pre výskum a štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry. Zároveň vedie národný register kultúrneho dedičstva.