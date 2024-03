Nový kompaktný vysoko výkonný vozík: Jungheinrich EJC1

Ultrakompaktný vďaka 100 % lítiovo-iónovej technológii



Nová konštrukcia vozíka umožňuje výrazne vyššiu zostatkovú nosnosť



Vyšší výkon vďaka rýchlejšiemu zdvíhaniu a spúšťaniu



28.3.2024 (SITA.sk) - Kompaktný vysoko výkonný vozík EJC1 Jungheinrich predstavuje nový rad elektrických ručne vedených vysokozdvižných vozíkov.Spoločnosť Jungheinrich predstavila na veľtrhu LogiMAT 2024 v Stuttgarte nový rad svojich elektrických vozíkov EJC 1i. Vďaka využitiu lítiovo-iónových batérií a úplne novej konštrukcii sa vozíky vyznačujú mimoriadne kompaktnými rozmermi a výrazne vyššou zostatkovou nosnosťou a výkonom. Ručne vedené elektrické vysokozdvižné vozíky sa používajú takmer v každom odvetví. Na tento segment vozíkov sa spoliehajú najmä malé a stredné podniky, maloobchodné predajne alebo výrobné a remeselné podniky s obmedzenými skladovacími a pracovnými priestormi. Na veľtrhu LogiMAT 2024 v Stuttgarte predstavila spoločnosť Jungheinrich pre túto skupinu zákazníkov nový, od základov prepracovaný, rad elektrických ručne vedených vysokozdvižných vozíkov v základnom segmente. Spoločnosť sa po prvýkrát v tejto triede vozíkov dôsledne zameriava aj na využitie najmodernejšej lítiovo-iónovej technológie. Okrem známych výhod, ako je možnosť rýchleho a priebežného nabíjania, bezúdržbová prevádzka či udržateľnosť, profitujú vozíky nového radu EJC 1i predovšetkým z vysokej energetickej hustoty lítiovo-iónových batérií. Namiesto veľkej jednotky na uskladnenie energie, ktorú vyžadujú olovené akumulátory, sa spoločnosti Jungheinrich podarilo vtesnať ju do oveľa menšieho batériového modulu v rámci vozíka, čím sa ušetril priestor. Inžinieri tak plne využili voľnosť, ktorú mali pri navrhovaní konštrukcie.Napríklad verzia XS modelu EJC 112i s 100 Ah batériou má rozmer L2 len 604 mm. To je o 68 mm menej ako najkompaktnejšia verzia predchádzajúceho modelu. Aj s veľkou 200 Ah batériou je tak nový model EJC 112i kompaktnejší s rozmerom L2 len 654 mm. Najmä v úzkych uličkách a skladovacích priestoroch oceníte pôsobivý polomer otáčania, ktorý s vozíkmi radu EJC 1i umožňuje ľahko, presne a bezpečne manévrovať aj neskúseným používateľom. Prispieva k tomu aj skutočnosť, že spoločnosť Jungheinrich výrazne znížila celkovú výšku nových elektrických ručne vedených vysokozdvižných vozíkov, čím výrazne zlepšila viditeľnosť vidlíc, nákladu a pracovného prostredia.Hoci sú vozíky radu EJC 1i podstatne kompaktnejšie a menšie ako predchádzajúce modely tohto radu, spoločnosti Jungheinrich sa opäť podarilo výrazne vylepšiť ich stabilitu. Jej tajomstvom je inteligentné rozloženie hmotnosti v rámci podvozku vozíka a s tým súvisiaca optimalizácia ťažiska, ako aj použitie nových profilov zdvíhacieho zariadenia. Výsledkom je výrazné zvýšenie zvyškovej nosnosti až o 250 kg, teda 62,5 %. Vďaka výkonnejšiemu čerpadlu umožňujú nové zakladače aj približne o 50 percent rýchlejšie zdvíhanie. Okrem toho spoločnosť Jungheinrich výrazne zvýšila aj rýchlosť spúšťania."Čím menšia a ľahšia je batéria a vozík, tým nižšia je stabilita, a teda aj zostatková nosnosť – toto pravidlo už neplatí. S naším radom EJC 1i sa nám podarilo dosiahnuť kombináciu kompaktnosti a výkonu, ktorá nemá v tomto segmente konkurenciu," vysvetlil Christian Erlach, obchodný riaditeľ spoločnosti Jungheinrich.Vozíky radu EJC 1i sú k dispozícii s lítiovo-iónovými batériami v piatich rôznych kapacitách: 50 Ah, 100 Ah, 105 Ah, 150 Ah a 200 Ah. Všetky modely sú vybavené zabudovanými nabíjačkami na flexibilné nabíjanie v ľubovoľnej zásuvke. Môžete si vybrať z rôznych výkonových tried 15 A, 35 A alebo 70 A. Môžete si tak vybrať presne takú batériu, aká najlepšie vyhovuje vašim požiadavkám.Spoločnosť Jungheinrich ponúka v rámci radu EJC 1i širokú škálu rôznych variantov. Medzi nimi nájdete aj štandardný model EJC 110i/112i, ktorý dokáže prepravovať bremená s hmotnosťou až 1 200 kg a môžete si ho objednať s výškou zdvihu až do 4,70 m. V ponuke je aj modelový variant EJC 110zi/112zi s prídavným zdvihom, pri ktorom možno okrem vidlíc zdvíhať aj oporné ramená kolies. Prídavný zdvih má nosnosť až 1 600 kg. Na jednoduché úlohy stohovania spoločnosť Jungheinrich vracia na trh aj modelový variant s jednoduchým stožiarom, ktorý dosahuje výšku zdvihu až 2,00 m s nosnosťou do 1 000 kg. Ďalšia verzia so širokým rozchodom oporných ramien je vhodná na manipuláciu so špeciálnymi nosičmi nákladu, uzavretými paletami a priečnu prepravu euro paliet. So špeciálnym zameraním na online predaj navrhla spoločnosť Jungheinrich predkonfigurovaný, rýchlo dostupný model EJC 010i na ľahké a príležitostné použitie. Spoločnosť Jungheinrich ako jeden z popredných svetových dodávateľov intralogistických riešení už 70 rokov udáva trendy vo vývoji inovatívnych a udržateľných produktov a riešení pre materiálové toky. Ako priekopník v tomto odvetví sa tento kótovaný rodinný podnik usiluje o vytvorenie skladu budúcnosti. Vo finančnom roku 2022 spoločnosť Jungheinrich a jej zamestnanci, ktorých počet dosahuje približne 20 000, dosiahli tržby vo výške 4,76 miliardy EUR. Globálna sieť zahŕňa 12 výrobných závodov a servisných a predajných spoločností v 42 krajinách. Akcie spoločnosti sú kótované na burze MDAX.