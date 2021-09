Nový kontext pandémie: Zavedenie pet-friendly kancelárií podporí návrat zamestnancov do práce

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.9.2021 (Webnoviny.sk) -Mars je lídrom v zavádzaní pracovného prostredia, ktoré je priateľské k domácim zvieratám už viac ako 10 rokov. Počas pandémie bol zaznamenaný nárast vlastníctva domácich zvierat, predovšetkým nových psov a mačiek. Keďže veľa pracujúcich po celom svete plánuje návrat do svojich pracovísk, medzi majiteľmi domácich zvierat začali vznikať obavy, ako sa zvládnu prispôsobiť samote ich chlpatí miláčikovia. Táto obava ovplyvňuje ochotu ľudí vrátiť sa späť do svojho predpandemického režimu a stala sa tak prekážkou, ktorú sa spoločnosti snažia prekonať."V Mars HU / RO / CZ / SK sú domáci maznáčikovia nielen vítaní, ale sú považovaní za jeden zo základných pilierov našej kultúry na pracovisku. Veríme, že domáce zvieratá prinášajú do nášho života mnoho výhod, a preto pre nich chceme vytvoriť lepší svet. Počas posledných 10 rokov sme investovali do našich kancelárií, aby sme vytvorili prostredie priateľské aj k domácim zvieratám. To ponúka podporu novým rodičom zvieratiek z radov našich spoločníkov, ktorí sa rozhodli počas pandémie adoptovať nového člena svojej domácnosti," informuje Zuzana Lošáková, riaditeľka pre korporátne vzťahy spoločnosti Mars CE a dodáva: "Radi by sme preto prizvali ďalšie spoločnosti, aby sa po pandémií vydali v našich stopách a zjednodušili tak prechod do normálu pre tých zamestnancov, ktorí sú majiteľmi domácich maznáčikov."Tento trend dnes môžeme pozorovať všade na svete. Nedávny prieskum, ktorý sa uskutočnil spoločnosťou OnePoll v spolupráci s Banfield Pet Hospital – popredným poskytovateľom preventívnej veterinárnej starostlivosti – ukázal, že zhruba 50% opýtaných vedúcich pracovníkov plánuje povoliť domácich miláčikov na pracovisku a 59% uviedlo, že umožní väčšiu flexibilitu všetkým pracovníkom, ktorí sa rozhodnú nechať domácich maznáčikov doma. Ďalším zaujímavým výsledkom prieskumu je, že 71% respondentov generácie Z a 48% respondentov generácie mileniálov už požiadalo alebo má v pláne požiadať svojho zamestnávateľa o zavedenie politiky priateľskej k domácim zvieratám. A čo viac, spoločnosti, ktoré už zaviedli zásady pet-friendly kancelárií, zaznamenali nárast socializácie medzi spolupracovníkmi, zvýšenie produktivity medzi zamestnancami a väčšiu spokojnosť zamestnancov na pracovisku.Informačný servis