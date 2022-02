Nový mediálny zákon má podľa KDH úskalia, nedostatočne chráni pred pornografiou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.2.2022 (Webnoviny.sk) - Mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) upozornilo, že nový mediálny zákon nedostatočne chráni pred pornografiou. Hovorkyňa KDH Lenka Halamová podotkla, že v časti o ochrane ľudskej dôstojnosti vypadli state, ktoré zakazujú zobrazovanie detskej pornografie alebo pornografiu obsahujúcu patologické sexuálne praktiky.Zároveň v danej časti zákona chýba aj zákaz propagácie alkoholizmu, fajčenia, užívania omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovanie následkov užívania týchto látok. Hnutie preto vyzvalo poslancov Národnej rady SR (NR SR), aby to okamžite doplnili. V súčasnosti dané znenie čaká na rokovanie v parlamente.Koordinátor odbornej skupiny KDH pre kultúru Marek Michalčík poukázal na to, že audiovizuálne médiá sú dnes nielen v škole či v každej domácnosti, ale vďaka mobilom sú prístupné každému takmer nepretržite. „Pre dobré nastavenie mediálneho prostredia je preto kľúčové, aby ľudská dôstojnosť bola dôsledne chránená,“ doplnil.KDH však ocenilo, že návrh nového mediálneho zákona prispôsobuje legislatívu technologickému rozvoju a zosúlaďuje právo v rámci EÚ. Tiež vyzdvihli zahrnutie platforiem na zdieľanie videí do regulačného rámca audiovizuálnych mediálnych služieb.