Obhajca Bödöra nešetril kritikou, prehovoril o postupoch orgánov pri podnikateľovom zadržaní i väzbe

7.2.2022 (Webnoviny.sk) - Od momentu, keď Špecializovaný trestný súd nevzal obvineného Norberta Bödöra do väzby, uplynuli už tri týždne, pričom odvolací súd mal vo veci rozhodnúť do piatich pracovných dní.Ako ďalej na brífingu povedal advokát nitrianskeho podnikateľa Pavol Gašpar, od rozhodnutia prvostupňového súdu je Bödör doma, pripravuje sa na súdny proces a nikoho neovplyvňuje ani nepokračuje v trestnej činnosti.Najvyšší súd SR (NS SR), ktorý by mal ešte rozhodovať o sťažnosti prokurátora voči nevzatiu Bödöra do väzby, tak podľa Gašpara nemá dôvod rozhodnúť inak, ako ponechať ho na slobode.NS SR mal o väzbe Norberta Bödöra rozhodovať 20. januára, verejné zasadnutie však museli zrušiť pre námietky zaujatosti obvineného voči sudcom.„Aký účel má návrh na väzbu, keď chcete človeka z akútnych dôvodov uväzniť, keď vám je to potom jedno a takmer mesiac nerozhodujete," skonštatoval Gašpar.Zároveň kritizoval aj postup polície pri zadržaní Norberta Bödöra po jeho prepustení z väzby. „Dôvody zadržania musia byť akútne. Je to neodkladný zásah, ktorým osobe obmedzíte osobnú slobodu,"Argumentom pre zadržanie Bödöra bola podľa Gašpara potreba ho vypočuť, v predmetnej trestnej veci (kauza valčeky, pozn. SITA) však už vypočutý bol. „Toto je to, čo treba pomenovať," dodal.Najvyšší súd SR (NS SR) minulý týždeň rozhodol o námietkach zaujatosti obvineného Bödöra voči sudcom NS SR, ktorí mali rozhodovať o jeho väzbe.Ako súd informoval, po vypracovaní rozhodnutia bude doručené procesným stranám, ktoré proti nemu môžu podať sťažnosť.