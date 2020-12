Nový parlament schválil v tomto roku 123 zákonov, prezidentka schvaľuje rýchle reakcie na pandémiu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.12.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR (NR SR) schválili od svojho nástupu do funkcie 123 zákonov. Z toho 93 vládnych a 30 poslaneckých právnych úprav. Prezidentka SR Zuzana Čaputová vrátila na opätovné prerokovanie päť zákonov.Najviac zákonov odobrili poslanci na poslednej riadnej tohtoročnej schôdzi, a to 38. Vládnych návrhov bolo až 30 z nich. Vyplýva to zo štatistík, ktoré sú zverejnené na webovej stránke NR SR.V skrátenom legislatívnom konaní zákonodarcovia schválili takmer 60 zákonov. Prezidentka v tejto súvislosti ešte koncom novembra uviedla, že je logické, že v čase pandémie musí vláda prijímať rozhodnutia rýchlo, na čo slúži inštitút skráteného legislatívneho konania. Stanovisko agentúre SITA sprostredkoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec . Prezidentka podľa slov jej hovorcu pri svojom rozhodovaní vždy dôkladne zvažuje aj to, či bolo skrátené legislatívne konanie aj adekvátne odôvodnené, respektíve, či naň vôbec existoval dôvod.V predchádzajúcom volebnom období schválil parlament celkovo 448 zákonov. V zrýchlenom režime prerokoval takmer 30 z nich.