 Tlačové správy

Nový podcast o energetike – Brain & Watts by FUERGY


FUERGY vytvorila nový podcast Brain & Watts by FUERGY, ktorý zrozumiteľne vysvetlí, ako funguje energetika, čo sa v nej aktuálne deje a aký to má vplyv na každého spotrebiteľa elektrickej ...



new project 676x444 4.11.2025 (SITA.sk) - FUERGY vytvorila nový podcast Brain & Watts by FUERGY, ktorý zrozumiteľne vysvetlí, ako funguje energetika, čo sa v nej aktuálne deje a aký to má vplyv na každého spotrebiteľa elektrickej energie.


Slovenská technologická spoločnosť FUERGY, líder v oblasti inteligentného riadenia a optimalizácie energií, spúšťa nový podcast s názvom Brain & Watts by FUERGY.

Podcast bude prinášať otvorené a zrozumiteľné rozhovory o energetike, udržateľnosti a inováciách, ktoré menia spôsob, akým vyrábame, spotrebúvame a zdieľame energiu.

V podcaste Brain & Watts by FUERGY sa stretli dvaja muži z dvoch rôznych svetov, no s rovnakou túžbou – hovoriť o energetike tak, aby jej porozumel každý.

Dvojica moderátorov sa bude venovať témam, ktoré hýbu svetom energií a energetiky. Spolu s pozvanými hosťami rozoberú, ako funguje elektrická sieť, čo sú to smart batérie, flexibilita, záporné ceny a aj to, ako môže energia vďaka technológiám šetriť peniaze alebo ich dokonca zarábať.

Adam Jakabovič je priamo z FUERGY a je to expert na energetické riešenia. On rozumie energiám v sieti.

Druhý protagonista je známy herec, moderátor a zvedavec Michal Kubovčík alias Hesso Jašterák. On je v podcaste ten, ktorý rozumie energiám medzi ľuďmi.

"Naším cieľom je hovoriť o energiách a energetike tak, ako to ľudia ešte nepočuli – jasne, zrozumiteľne, bez skratiek, s dôrazom na reálne riešenia a trochu aj s humorom", hovorí Adam Jakabovič.

Michal Kubovčík alias Hesso Jašterák je v podcaste predovšetkým za tých, ktorí sa chcú v energetike lepšie zorientovať. Ukáže, že aj zdanlivo zložitý svet energií sa dá pochopiť s nadhľadom.

V pilotnom diele podcastu sa poslucháči sa viac dozvedia o tom, čo je energetika, z čoho sa skladá energetický mix Slovenska, ako sa udržiava stabilita siete, čo znamenajú záporné ceny energie a kto všetko sa podieľa na fungovaní energetickej infraštruktúry.

Pilotný diel podcastu Brain & Watts by FUERGY" je už teraz dostupný na platformách Spotify, Apple Podcasts a aj na Youtube FUERGY. Na každý nový diel sa môžete tešiť pravidelne každý štvrtok.

O FUERGY


FUERGY je technologická spoločnosť, ktorá sa špecializuje na inteligentné riešenia a efektívne riadenie spotreby energie a výroby z obnoviteľných zdrojov. Riešenia FUERGY pomáhajú firmám znižovať náklady, optimalizovať využitie energie a prispievať k zelenšej budúcnosti.

FUERGY je aj dodávateľom technológie pre Infimeo - smart batériový systém určený pre domácnosti a malé a stredné podniky. Pomocou smart batériových úložísk a fotovoltiky šetrí, zarába a zvyšuje stabilitu siete.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Nový podcast o energetike – Brain & Watts by FUERGY © SITA Všetky práva vyhradené.

