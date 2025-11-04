Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 4.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Karol
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

04. novembra 2025

Obvinený hajloval pred políciou, s prokurátorom nakoniec uzavrel dohodu


Tagy: Dohoda o vine a treste Extrémizmus Mestská polícia Prokuratúra

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Žiline uzavrel dohodu o vine a treste s obvineným pre prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a ...



Zdieľať
gettyimages 1311617316 676x427 4.11.2025 (SITA.sk) - Prokurátor Krajskej prokuratúry v Žiline uzavrel dohodu o vine a treste s obvineným pre prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.


Ako informoval hovorca žilinskej prokuratúry Martin Kokles, dotyčný opakovane v prítomnosti hliadky mestskej polície, hliadky Policajného zboru a v prítomnosti viacerých osôb v reštauračnom zariadení pod vplyvom alkoholu použil pozdrav spájaný s nacistickou ideológiou Nemeckej ríše na čele s Adolfom Hitlerom a neonacistickými hnutiami.

„Následne prokurátor podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku návrh na schválenie uvedenej dohody o vine a treste,“ doplnil hovorca.


Zdroj: SITA.sk - Obvinený hajloval pred políciou, s prokurátorom nakoniec uzavrel dohodu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dohoda o vine a treste Extrémizmus Mestská polícia Prokuratúra
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Nový podcast o energetike – Brain & Watts by FUERGY

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 