Utorok 4.11.2025
Archív správ
04. novembra 2025
Obvinený hajloval pred políciou, s prokurátorom nakoniec uzavrel dohodu
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Žiline uzavrel dohodu o vine a treste s obvineným pre prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a ...
4.11.2025 (SITA.sk) - Prokurátor Krajskej prokuratúry v Žiline uzavrel dohodu o vine a treste s obvineným pre prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.
Ako informoval hovorca žilinskej prokuratúry Martin Kokles, dotyčný opakovane v prítomnosti hliadky mestskej polície, hliadky Policajného zboru a v prítomnosti viacerých osôb v reštauračnom zariadení pod vplyvom alkoholu použil pozdrav spájaný s nacistickou ideológiou Nemeckej ríše na čele s Adolfom Hitlerom a neonacistickými hnutiami.
„Následne prokurátor podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku návrh na schválenie uvedenej dohody o vine a treste,“ doplnil hovorca.
Zdroj: SITA.sk - Obvinený hajloval pred políciou, s prokurátorom nakoniec uzavrel dohodu © SITA Všetky práva vyhradené.
