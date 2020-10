Nový pohľad na financovanie bývania

Spoznajte môjDOMOV

9.10.2020 (Webnoviny.sk) -"Rozhodli sme sa ponúknuť klientom dlhodobú garanciu a istotu, ktorú im neposkytne žiadna hypotéka. Zavedenie tejto novinky predstavuje novú etapu stavebného sporenia a návrat k jeho "prapôvodnej" myšlienke. Práve preto štartujeme v októbri s novinkou môjDOMOV, ktorá kombinuje výhody sporenia a úveru so zaujímavou a dlhodobo garantovanou úrokovou sadzbou. Ide o úrokovú sadzbu, akú doteraz PSS svojim klientom nikdy neponúkala. Reagujeme na zmeny na trhu a vylepšujeme našu ponuku pre klientov. Neprichádzame s finančným plánom, prichádzame s ideou a novým pohľadom na financovanie bývania," uviedla Daša Matušíková, riaditeľka úseku marketingu Prvej stavebnej sporiteľne.Novinka rešpektuje tradíciu stavebného sporenia a pridáva k nej niečo dôležité naviac.- to je podstata, na ktorej novinka stojí. môjDOMOV je ideálnym riešením pre tých, ktorí sa nespoliehajú na náhody, ale svoju budúcnosť zodpovedne plánujú. Predstavuje výhodnú formu financovania kúpy alebo výstavby nehnuteľnosti. A predovšetkým - umožní vyhnúť sa nepredvídateľným situáciám v podobe zmeny úrokovej sadzby úveru na bývanie.MôjDOMOV ponúka sporenie, inak povedané prípravu financií na budúce riešenie bývania. Lebo v dnešnej dobe je nevyhnutné myslieť niekoľko krokov dopredu. Jeho hlavným benefitom je všakKlientov, ktorí si uzatvoria zmluvu o stavebnom sporení v tarife môjDOMOV a budú si pravidelne mesačne sporiť aspoň vo výške pravidelného mesačného vkladu, čaká úroková sadzba. Pre ostatných klientov v tarife môjDOMOV to bude. Stavebný úver je až do výšky 50 tisíc eur bez potreby založenia nehnuteľnosti. môjDOMOV ponúka aj flexibilitu. Ak sa situácia klienta zmení, možno tomu prispôsobiť aj podmienky sporenia.MôjDOMOV môže byť ideálnym riešením aj pre rodičov, ktorí chcú pripraviť finančnú rezervu pre svoje dieťa.. V stavebnom sporení naďalej platí možnosť získať štátnu prémiu vo výške 2,5 % z ročného vkladu (do 70 eur) a úroky. Pri detských zmluvách sa príjem rodičov neskúma.Koronakríza zmenila status quo v oblasti financovania bývania a najmä vnímanie sporenia. Väčšina ľudí si uvedomuje potrebu prípravy financií na horšie časy. Novinka môjDOMOV ponúka riešenie pre všetkých, ktorým záleží na domove ako na najdôležitejšom mieste na svete. Novinka je v ponuke od októbra a v poslednom štvrťroku 2020 jej uvedenie sprevádza aj komunikačná kampaň v televízii, rádiu, printoch, vonkajších nosičoch aj online priestore.Informačný servis