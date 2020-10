Trump zareagoval mimoriadne dobre na podané lieky a môže sa vrátiť k pracovným povinnostiam

Stále užíva steroidy

Biden si udržuje náskok

9.10.2020 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump dokončil svoju liečebnú kúru v súvislosti s ochorením COVID-19 a môže sa vrátiť k verejným povinnostiam. Skonštatoval to jeho lekár Sean Conley, podľa ktorého šéf Bieleho domu "mimoriadne dobre" zareagoval na lieky a "zostal stabilný".V správe, ktorú vo štvrtok zverejnil Biely dom, lekár uviedol, že Trump nevykazuje žiadne známky naznačujúce "postup ochorenia". "Sobota bude desiatym dňom od štvrtkovej diagnózy a na základe trajektórie pokrokovej diagnostiky, ktorú tím vedie, v tom čase plne očakávam bezpečný návrat prezidenta k verejným povinnostiam," cituje lekára spravodajský portál BBC.Trump sa neskôr pre Fox News vyjadril, že v piatok zrejme absolvuje ďalší test na COVID-19 a dúfa, že už cez víkend bude môcť pokračovať v kampani na zhromaždení, pravdepodobne na Floride. Ako tiež povedal, prestal brať väčšinu liekov, stále však užíva steroidy.Napriek tomu, že lekár tvrdí, že Trump nemá príznaky, otázkou podľa BBC stále zostáva, kedy sa prezident nakazil, keďže viacero ľudí z jeho okolia malo tiež pozitívne testy, a či môže byť stále nákazlivý.Jeho zdravotný stav ovplyvnil aj dve plánované televízne debaty s demokratickým protikandidátom v novembrových voľbách Joeom Bidenom . Najbližšia bola naplánovaná na 15. októbra v Miami, no Trump sa z nej sprvu pre koronavírus stiahol.Komisia, ktorá dozerá na americké predvolebné debaty, neskôr oznámila, že by sa mala konať vo virtuálnom priestore. To však Trump odmietol s tým, že "nebude plytvať časom na virtuálnu debatu". Bidenov tím následne navrhol, aby sa debata v Miami uskutočnila v termíne poslednej plánovanej debaty 22. októbra, na čo Trumpov tím navrhol tretiu diskusiu za osobnej účasti, ktorá by sa uskutočnila päť dní pred voľbami - 29. októbra.Podľa tímu demokratického kandidáta by sa však debaty nemali konať v inom termíne, ako sa predtým dohodli. Biden sa 15. októbra zúčastní na vlastnom televíznom podujatí, počas ktorého bude odpovedať na otázky od voličov.Voľby sa budú konať 3. novembra. Najnovšie prieskumy verejnej mienky favorizujú Bidena, pričom si v kľúčových štátoch udržiava pred Trumpom náskok.