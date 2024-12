Nový pohľad na udržateľnosť v cestovnom ruchu: Konferencia spojila odborníkov z rôznych oblastí

Široké spektrum účastníkov a interdisciplinárny prístup

ME do 21 rokov a veľké podujatia: výzva pre udržateľnosť

Pridaná hodnota vzdelania

1.12.2024 (SITA.sk) - Ekonomická univerzita v Bratislave sa 27. novembra stala miestom, kde sa stretli inšpiratívne nápady, odborné pohľady a praktické riešenia na tému udržateľnosti v cestovnom ruchu.Konferenciu organizovala spoločnosť Planet Lover na čele so zakladateľkou Alexandrou Madrovou v spolupráci s národnou organizáciou pre podporu cestovného ruchu Slovakia Travel . Prvý ročník prestížnej odbornej konferencie podporili osobnou účasťou generálna riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová a prorektorka Ekonomickej univerzity Paula Puškárová.Obe dámy prevzali patronát nad podujatím a svojimi úvodnými slovami konferenciu oficiálne otvorili.Jedným z hlavných cieľov konferencie bolo spojiť odborníkov z rôznych oblastí, nielen tých, ktorí sa špecializujú na cestovný ruch, ale aj expertov na životné prostredie v rôznych oblastiach.Tento interdisciplinárny prístup umožnil riešiť udržateľnosť z viacerých uhlov pohľadov a priniesol konkrétne príklady z praxe. Medzi najvýraznejšie príklady patrilo vystúpenie manažéra Ekorezortu Vendelín a Ekofarmy Ekoraj Ďurďové Tomáša Novosada, ktorý zdôraznil: „V prvom rade by sme chceli poďakovať za pozvanie a vyzdvihnúť vysokú úroveň konferencie. Potešilo nás, že sme mohli odprezentovať eko princípy v praxi, ktoré sa snažíme aplikovať v Ekorezorte Vendelín a Ekoraji Ďurďové. Zároveň sme zdieľali naše motto: Malé kroky sú lepšie ako žiadne kroky. Vďaka ostatným prednášajúcim už teraz máme námety na ďalšie vízie a konkrétne riešenia, ktoré máme chuť realizovať a zlepšiť environmentálnu stránku hotelového podnikania. Opäť sa raz potvrdilo, že má zmysel stretávať sa a diskutovať. Ešte raz veľká vďaka za organizáciu podujatia."Zaujímavé bolo vystúpenie Kataríny Hrivňákovej, ktorá sa zamerala na problematiku chémie a toxicity v čistiacich prostriedkoch používaných v gastronomických a hotelových prevádzkach. Príspevok upozornil na ich negatívny dopad na životné prostredie, no predovšetkým na ľudské zdravie.Rovnako inšpiratívna bola prezentácia Zuzany Madajovej z organizácie Free Food, ktorá sa venovala manažmentu potravín a znižovaniu potravinového odpadu, čím ponúkla praktické riešenia pre udržateľnosť v gastronómii. Zároveň predstavila projekt Bystro Gastro, ktorý bol spustený pre odborné školy.Osobitnú pozornosť konferencia venovala blížiacemu sa podujatiu EURO do 21 rokov, ktoré sa po prvýkrát v histórii uskutoční v jednej krajine – na Slovensku. Turnaj bude prebiehať v ôsmich slovenských mestách, kde sa odohrá celkovo tridsaťjeden zápasov. Očakáva sa, že tieto zápasy prilákajú viac ako 300-tisíc fanúšikov, čo výrazne ovplyvní cestovný ruch v jednotlivých regiónoch.V rámci panelovej diskusie sme spoločne so zástupcami podujatia EYOF 2022 (Zuzana Moravčíková, manažérka pre udržateľnosť EYOF 2022) a SFZ (Martin Ivanko, manažér pre spoločenskú zodpovednosť SFZ) diskutovali o konkrétnych krokoch, ktoré sa aplikujú pri organizovaní takýchto veľkých športových eventov.Venovali sme sa tomu, ako náročná je logistika pri zavádzaní nových princípov udržateľnosti a či tieto kroky zostanú zachované aj po skončení podujatí.Organizátorka Alexandra Madrová zdôraznila aj dôležitosť edukácie v tejto oblasti: „Udržateľnosť nie je len módny pojem, je to nevyhnutnosť. Ak o nej budeme hovoriť správnym spôsobom, dokážeme motivovať podnikateľov, aby ju prijali ako svoju konkurenčnú výhodu. Mnohé udržateľné opatrenia sú navyše strategické, pretože z dlhodobého hľadiska prinášajú aj ekonomické výhody."Konferencia poskytla priestor na otvorené diskusie a vzájomné zdieľanie skúseností. Účastníci odchádzali s pocitom, že zmeny sú možné a že Slovensko má predpoklady pohnúť sa správnym smerom v oblasti udržateľného cestovného ruchu.