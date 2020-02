Nový poradca premiéra Johnsona propaguje eugeniku a tvrdí, že černosi majú nižšie IQ

Členovia vlády sa nechceli vyjadriť

Kontroverzné slová o černochoch

Vyjadril sa aj k ženskému športu

17.2.2020 (Webnoviny.sk) - Andrew Sabisky, nový poradca britského premiéra Borisa Johnsona, je propagátorom eugeniky, teórie o vyšľachtení "nadľudí", ktorá patrí k pilierom nacistickej ideológie, a vyhlasuje, že černosi majú nižšie IQ ako belosi.S týmito zisteniami prišli britské médiá po tom, ako sa pozreli na jeho pôsobenie a vyjadrenia na sociálnych sieťach. Čo je najšokujúcejšie, úrad britského premiéra sa napriek žiadostiam novinárov odmietol k názorom nového Johnsonovho poradcu vyjadriť a odsúdiť ich.Johnsonov hovorca reagoval len vyjadrením, že "premiérove názory na širokú paletu tém sú všeobecne známe a zdokumentované".Nie je úplne jasné, ktoré témy a aké názory tým myslel, keďže aj Johnsonove vyjadrenia k viacerým témam boli v minulosti minimálne kontroverzné.K prípadu sa v pondelok nechceli vyjadrovať ani členovia Johnsonovej vlády. Minister životného prostredia George Eustice napríklad pre spravodajskú televíziu Sky News vyhlásil, že "ide o otázku pre Dominica Cummingsa a pre Downing Street (sídlo premiéra - pozn. SITA)".Cummings je hlavným Johnsonovým poradcom a zároveň je ako strojca kampane za vystúpenie Británie z EÚ všeobecne považovaný za hlavného vinníka brexitu. Nový Johnsonov poradca Sabisky patrí práve do okruhu Cummingsových ľudí.Sabisky v roku 2014 na viacerých miestach na internete, a predovšetkým na stránke svojho ideového súputníka Cummingsa, propagoval myšlienku povinnej antikoncepcie pre chudobných a vysvetľoval, že takéto opatrenie by bolo "prevenciou proti permanentnej tvorbe spodiny".Na viacerých miestach Sabisky propagoval teóriu, že černosi majú údajne v priemere nižšie IQ ako belosi."Existujú nepriestrelné dôvody na to, aby sme sa mohli domnievať, že veľmi signifikantné rozdiely v inteligencii sú do veľkej miery - a takmer výlučne - genetickej povahy, hoci ich rozsah je samozrejme veľmi vážnym subjektom akademickej debaty," písal nový poradca britského premiéra.Na Twitteri sa v roku 2019 "blysol" aj vyjadrením, podľa ktorého je ženský šport oproti tomu mužskému úplne o ničom:"Vždy na rovinu hovorím, že ženský šport je porovnateľný skôr s paraolympiádou ako s mužským športom," napísal Sabisky."Nemôžem uveriť, že Downing Street odmietlo komentovať Andrewa Sabiského. Pre jeho názory nesmie byť vo vláde žiadne miesto," reagovala na túto kauzu v pondelok Caroline Nokes, poslankyňa za Johnsonovu Konzervatívnu stranu.Na odvolanie Sabiského vyzvali Johnsona aj tri najsilnejšie opozičné subjekty - Labouristická strana, Liberálni demokrati a Škótska národná strana (SNP).