Veľká Británia bude mať nový superpočítač na sledovanie počasia, spustiť by ho mali o dva roky

18.2.2020 (Webnoviny.sk) - Britský meteorologický úrad bude mať nový počítačový systém na sledovanie počasia za 1,2 miliardy libier (v prepočte približne 1,4 miliardy eur).Met Office každý deň vyhodnocuje viac ako 200 miliárd záznamov zo satelitov, meteorologických staníc či bójok v oceáne, pričom toto číslo sa zvýši."Budeme jednotkou medzi ostatnými," uviedla výkonná riaditeľka úradu Penny Endersby a dodala, že novinka ovplyvní život každého jednotlivca, každý vládny úrad či priemyselné odvetvie.Bude to zároveň najväčšia investícia v 170-ročnej histórii organizácie. Konečná suma však bude zahŕňať aj prevádzkové náklady na desať rokov.Prístroj sa v súvislosti s ekologickými faktormi zrejme nebude nachádzať vo Veľkej Británii. Autori projektu zvažujú, že ho nainštalujú na Islande alebo v Nórsku, a to pre využívanie geotermálnych alebo vodných energetických zdrojov. Spustiť by ho mali v roku 2022.V prvej fáze by mal počítač ponúknuť šesťkrát presnejšie informácie ako súčasná technika. O päť rokov neskôr naplánovali aktualizáciu, ktorá ponúkne ďalšie trojnásobné zlepšenie výkonu superpočítača.Podľa úradu tak vznikne "digitálne dvojča" zemskej atmosféry, teda model s podrobnými detailmi o vetre, teplotách či tlaku.V súčasnosti využívajú rozdelenie Zeme na systém štvorcových mriežok, z ktorých každá má uhlopriečku desať kilometrov. Británia však bude mať systém štvorčekov s uhlopriečkou 1500 metrov, v Londýne dokonca s uhlopriečkou 300 metrov, čo umožní detailnejšie pozorovanie počasia. Experti by pritom chceli vytvoriť štvorček so stometrovou uhlopriečku.