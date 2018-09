Nový portál pomôže obciam zorientovať sa v oblasti smart riešení

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sielnica 19. septembra (TASR) - K lepšej informovanosti o možnostiach miest a obcí zapojiť sa do jednotlivých výziev v oblasti smart riešení má prispieť nová webová platforma. O jej príprave v stredu na Medzinárodnej konferencii Municipálna V4: SMART agenda pre kvalitu a modernizáciu v Sielnici informoval podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.Európska únia podľa jeho slov poskytuje relatívne veľa peňazí na mnohé riešenia v mestách a obciach, no poskytuje ich formou, ktorú niektoré z nich, a to najmä malé obce, nedokážu nájsť, prečítať a ani sa v nej nájsť.priblížil Raši s tým, že na jednom mieste tak nájdu všetko, čo sa pre dané mestá a obce poskytuje a nebudú musieť hľadať to, čo sa im hodí, cez 11 operačných programov a desiatky výziev.Na stránke nájdu zároveň príklady dobrej praxe, teda konkrétne príklady inteligentných riešení niektorých slovenských či zahraničných miest. Zároveň aj formy financovania, teda informácie o tom, kto im vie pomôcť jednotlivé projekty kofinancovať a pod.Stránku chcú podľa vicepremiéra spustiť do konca tohto roka.dodal Raši.Do roku 2020 by mal byť podľa jeho slov spustený aj centrálny register výziev. Pôjde o webový portál, na ktorom budú zverejnené všetky výzvy všetkých programov a pre všetky oblasti života. Prínosom stránky má byť aktívne vyhľadávanie medzi výzvami prostredníctvom zadaných kritérií.podotkol Raši.zareagoval na pripravovanú webovú platformu predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora, podľa ktorého pomôže obciam lepšie sa zorientovať v aktuálnej ponuke.