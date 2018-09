Sankcie arabských krajín stlačili Qatar Airways minulý rok do straty

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dubaj 19. septembra (TASR) - Katarská letecká spoločnosť Qatar Airways oznámila za minulý rok stratu v prepočte takmer 60 miliónov eur. Dôvodom sú sankcie niektorých arabských krajín voči Kataru, ktoré aerolíniám znemožnili lety do viacerých kľúčových destinácií.Situácia Qatar Airways sa skomplikovala po tom, ako Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty (SAE), Bahrajn a Egypt v júni minulého roka prerušili diplomatické, obchodné a dopravné spojenie s krajinou pre údajnú podporu islamských teroristov. Súčasťou sankcií bolo aj odobranie licencií leteckej spoločnosti na prevádzkovanie letov na územiach týchto štátov.uviedol šéf Qatar Airways Akbar al-Bákir. Spoločnosť oznámila, že za obchodný rok 2017/2018, ktorý sa skončil v marci, zaznamenala stratu 252 miliónov rialov, čo v prepočte predstavuje 69 miliónov USD (58,99 milióna eur). Prepravila 29,2 milióna cestujúcich, čo je takmer o tri milióny cestujúcich menej než v obchodnom roku 2016/2017.V dôsledku konfliktu s arabskými krajinami Qatar Airways stratili prístup na letiská v 18 mestách, vrátane viacerých populárnych destinácií v Saudskej Arábii a SAE. Navyše, v dôsledku blokády musela spoločnosť zmeniť trasy s cieľom dostať sa aj do tých destinácií, do ktorých lieta naďalej, čo ju stálo financie navyše. Aby stratu niektorých destinácií zmiernila, pridala lety do nových destinácií, aj na to však musela vyčleniť ďalšie peniaze.Qatar Airways už pred niekoľkými mesiacmi upozornila, že za rok 2017/2018 zaznamená stratu. Navyše, s ďalšou počíta aj v súčasnom obchodnom roku a nevylúčila, že sa obráti na katarskú vládu so žiadosťou o finančnú podporu.