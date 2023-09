Nový prešovský festival Helfest mal hneď na prvýkrát úspech

V Prešove pribudol nový, už druhý hudobný festival. Po Dobrom festivale, ktorý organizuje už trinásť rokov úspešná prešovská skupina IMT Smile, prišla známa prešovská formácia Heľenine oči s vlastným festivalom Helfest. Jeho prvý ročník sa uskutočnil v sobotu 2. septembra v rekreačnom areáli prešovského prírodného kúpaliska Delňa.





Medzi tridsiatkou účinkujúcich bola aj známa skupina z Nitry Horkýže Slíže, ktorá je na scéne od roku 1992. Kapela organizuje už desať rokov vlastný festival Slížovica, na ktorý si pozýva známe kapely, medzi nimi aj Heľenine oči."My sme mali ten nápad asi o desať rokov skôr ako oni, držím im palce, pretože prvé ročníky bývajú ťažšie. Ale vidím, že je tu dosť ľudí, takže na prvý ročník klobúk dole. Do konce roka budeme ešte koncertovať, máme turné s kapelou Tři sestry. Ono to strašne rýchlo ubehne a budú Vianoce. Je to taký veselý život," povedal líder kapely Peter Kuko Hrivnák.Domáca skupina Heľenine oči hrala už na Delni viackrát, tentoraz však boli v dvojitej úlohe, okrem koncertu aj v pozícii organizátora festivalu. Sami si vyskúšali, čo všetko obsahuje zorganizovanie takého podujatia."Robili sme to prvýkrát, pršalo nám dva a pol dňa, tak sme dosť času stratili a museli sme to po nociach doháňať. Vidím, že tí ľudia sa usmievajú, že sa tešia, chodia po tom areáli, užívajú si hudbu, to mi dáva veľký pocit šťastia. My tu máme v produkcii 20 ľudí, každý išiel za čiaru nie sto, ale dvesto percent pre to, aby sa ľudia dnes cítili dobre. Je to proste iné, keď prídem na festival a zahrám si, alebo keď musíme toto celé dávať dohromady. Rok od roka to chceme zlepšovať," uviedol líder kapely a organizačný šéf festivalu Martin Mihalčín.