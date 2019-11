Nový projekt dopĺňa znalosti ľudí, ktorí pracujú s utečencami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. novembra (TASR) - Utečenci môžu trpieť rôznymi psychologickými problémami spôsobenými traumou. Upozorňuje na to projekt Post-traumatická integrácia občianskeho združenia Qualed. Vedomosti pracovníkov s utečencami v tejto oblasti má doplniť tréningový program, ktorý vznikol v rámci projektu. TASR o tom informovala členka združenia Alena Valjašková.Projekt je určený ľuďom, ktorí pracujú v priamom kontakte s utečencami, ale nemajú zodpovedajúce vzdelanie v oblasti psychológie alebo psychiatrie. Osloviť by mal aj pracovníkov v organizáciách na pomoc utečencom a migrantom, v občianskych iniciatívach alebo v organizáciách, ktoré pomáhajú s azylovým procesom i so samotnou integráciou utečencov.vysvetľuje Valjašková.Pracovníci s utečencami sa môžu dovzdelávať prostredníctvom tréningového programu, ktorý vznikol v spolupráci s expertmi zo siedmich krajín Európy. Dostupný je bezplatne na online platforme.upozorňuje Valjašková.V rámci projektu boli vytvorené informačné a tréningové materiály pre pracovníkov s utečencami a Sprievodca na zvyšovanie povedomia a tréningové moduly a aktivity. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z programu Erasmus+.