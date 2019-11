Tohtoročné škrty na daniach a poplatkoch presiahnu 2,3 bilióna jüanov

Čína si v utorok pripomína 70. výročie Čínskej ľudovej republiky (ČĽR). Oslavy výročia odštartovala vojenskou prehliadkou na námestí Nebeského pokoja (Tchien-an-men) v Pekingu, ktorá má byť ukážkou jej rastúcej vojenskej sily i strategických ambícií Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 22. novembra (TASR) - Čína predpokladá, že tohtoročné škrty na daniach a poplatkoch dosiahnu viac než 2,3 bilióna jüanov (295,13 miliardy eur). Uviedol to v piatok minister financií Liou Kchun.Čínska ekonomika v minulom roku vzrástla o 6,6 %, čo bolo najpomalšie tempo rastu za takmer 30 rokov. Spomaľovanie pokračovalo ďalej a v 3. kvartáli tohto roka dosiahol rast ekonomiky 6 %. Vláda preto v priebehu tohto roka urobila viaceré opatrenia s cieľom podporiť miestne firmy. Súčasťou sú aj finančné stimuly, ktoré Peking postupne zvyšuje.Vláda pred časom uviedla, že tohtoročné škrty v daňovom zaťažení a rôznych poplatkoch očakáva nad 2 biliónmi jüanov. Už to znamenalo posilnenie škrtov, nakoľko pôvodný plán počítal s úľavami na úrovni nižšej ako 2 bilióny jüanov.Škrty v zaťažení firiem však znepokojujú regionálne vlády, ktorým sa v dôsledku nižších daní, ako aj spomaľovania rastu ekonomiky znížia príjmy do rozpočtu. Čínska vláda preto v októbri oznámila, že časť príjmov z daní určených pre štát posunie do regiónov.