Nový projekt má umožniť ŤZP občanom nájsť parkovanie cez mobil

Ilustračná snímka. Foto: Tablet.tv Foto: Tablet.tv

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) – Hoci majú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) k dispozícii vyhradené parkovacie miesta, nájsť ich nie je vždy jednoduché. Tieto problémy však môžu byť podľa DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) onedlho minulosťou. Zdravotne postihnutému občanovi, prípadne jeho sprievodcovi, postačí vytiahnuť z vrecka mobil a nechať sa navigovať na najbližšie voľné miesto, informovalo.povedal Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DEUS. Aby bolo nové riešenie pohodlné a efektívne, musí byť podľa neho riešené centrálne a zahŕňať parkovacie miesta čo najväčšieho počtu miest a obcí.Záujem o zapojenie sa do projektu potvrdilo viac ako 50 miest, vrátane tých veľkých v kategórii nad 80.000 obyvateľov. Celkovo by sa ich mohlo zapojiť približne 150.vysvetlil Milan Muška zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).DEUS plánuje na parkoviskách nainštalovať 5500 senzorov, ktoré budú sledovať, či sú parkovacie miesta obsadené, alebo nie. Súčasťou parkovacieho preukazu pre osoby s ŤZP by sa mali stať tokeny – aktívne identifikačné prvky v podobe plastikových kariet, priblížilo DEUS. Navrhované riešenie bude najprv otestované v rámci pilotného projektu v troch vybraných mestách.uviedol Tibor Köböl, podpredseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR.povedala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.doplnila.